Latrínové zážitky nemusia byť iba zlé. Chata pod Rysmi ponúka výhľad

Na výlet do Vysokých Tatier sa oplatí vybrať mimo sezóny, v októbri.

19. okt 2019 o 6:55 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Aj keď je tatranský Kriváň považovaný za symbol Slovenska a každý Slovák by naň mal vyliezť aspoň raz v živote, Vysoké Tatry ponúkajú zaujímavejšie miesta na výlety.

Aspoň to tvrdí Ľubomír Mäkký z portálu Hiking.sk, ktorý v najnovšom dieli anglického podcastu Spectacular Slovakia približuje tri horské chaty: “Brnčalku”, Zbojnícku chatu a Chatu pod Rysmi. Túra k horskej chate nie je náročná a zvládne je každý. Navyše, každá z nich je unikátna: jedna ponúka skvelý výhľad z latríny, ďalšia nemá pokrytie WiFi, no ponúka klavír.

Pre dobrodružnejších Mäkký odporučí aj výlety po sedlách a štítoch v Tatrách. Vysvetlí tiež, prečo sú sedlá zaujímavejšie ako štíty.

