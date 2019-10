Prieskumy by mohol podľa Kollára robiť aj štatistický úrad

Koaličné strany chcú predĺžiť moratórium pred voľbami.

19. okt 2019 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Skôr ako predlžovanie moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky by bolo lepšie upraviť, aby ich robili len relevantné agentúry. Myslí si to predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Alebo nech to robí štát. Nech sa dajú do toho peniaze a nech to robí Štatistický úrad SR,“ povedal Kollár pre agentúru SITA.

Moratórium chcú predĺžiť

Kollár tvrdí, že existuje mnoho „pofidérnych“ agentúr, ktoré zber reálne neurobia.

Súvisiaci článok Most nevie, či by pred voľbami podporil predĺženie moratória Čítajte

„Len vyhodia výsledky. Pozrú si relevantné agentúry, naslinia prst, odhadnú výsledky a hodia to von. Je tu dosť nástrojov, aby sa s výsledkami manipulovalo,“ hovorí opozičný poslanec.

Parlament sa bude na aktuálnej schôdzi zaoberať návrhom, aby sa zverejňovanie prieskumov predĺžilo z dnešných dvoch týždňov na 50 dní.

O tom, že by sa malo moratórium predĺžiť, hovoril ako prvý predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zdôvodnil to tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.



Relevantná vzorka je asi tisíc respondentov a to sa podľa Kollára ťažko zbiera. „Ak pri telefonickom zbere má napríklad rozhovor trvať polhodinu, veľa ľudí nemá toľko času.

Tiež sa ťažko hľadajú ľudia, ktorí majú spĺňať požadované kritériá,“ uviedol šéf hnutia Sme rodina. Podľa neho môže nastať situácia, že prieskumná agentúra dostane namiesto tisíc odpovedí 1 300.

„Ak potom tristo vyradia, pýtam sa, ktorých tristo? Ak hocijakých, je to v poriadku, ale môžu vyradiť napríklad iných tristo a pomôžu tak nejakú stranu potlačiť hore,“ uviedol s tým, že štatisticky to je v poriadku, ale už sa s výsledkami manipuluje. „Nehovorím, že to naozaj robia, ale priestor tu je,“ uzavrel Kollár.

V súčasnosti preferencie nerobia

Štatistický úrad podľa hovorkyne Jany Morháčovej v súčasnosti nerobí prieskumy verejnej mienky tematicky zamerané na politické preferencie obyvateľstva, v minulosti ich robila podriadená organizácia.

„Vedeli by sme ich realizovať z pohľadu kapacity a odbornej schopnosti, ak na to dostaneme poverenie respektíve zadanie podľa platnej legislatívy,“ povedala Morháčová.

Súčasne dodala, že štatistický úrad v súčasnosti realizuje desiatky zisťovaní určených spoločenskou potrebou, ktoré definuje a priebežne upravuje najmä Európska komisia/Eurostat, a na národnej úrovni ministerstvá prípadne iné orgány štátnej alebo verejnej správy.