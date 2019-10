Niektorým europoslancom sa nepáči návrh na rozdelenie migrantov

Prijatie dohody o prerozdeľovaní migrantov podporilo sedem krajín Únie.

20. okt 2019 o 15:19 SITA

BRATISLAVA. Niektorým slovenským europoslancom sa nepozdáva návrh na rozdelenie zachránených migrantov v Stredozemnom mori.

Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS/ECR), Monika Beňová (SMER-SD/SD) a Ivan Štefanec (KDH/EPP).

Naopak, Michal Šimečka (PS/Renew) si myslí, že pokiaľ by išlo o dobrovoľný záväzok a rádovo pár desiatok ľudí, Slovensko by malo pomôcť.

Časť europoslancov sa obáva, že by súhlas s návrhom mohol byť začiatkom povinných migračných kvót. Problém migrácie by podľa nich mala riešiť EÚ mimo svojho územia.

Prijatie novej dohody o prerozdeľovaní migrantov medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ podporilo sedem krajín (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Írsko a Luxembursko).

Reforma systému

Podľa Šimečku je návrh na dobrovoľné prerozdelenie len čiastočným riešením a Európska únia (EÚ) by sa mala zamerať na reformu Dublinského dohovoru, ktorý upravuje právo na azyl.

Zároveň ale upozorňuje na aktuálnu situáciu v Stredozemnom mori.

„Umierajú stovky ľudí a vlády sa verejne dohadujú o každej prichádzajúcej lodi. To je morálne aj prakticky neudržateľná situácia,“ povedal Šimečka.

Dodáva, že za posledných 14 mesiacov by sa toto opatrenie týkalo zhruba 2 000 ľudí pre celú úniu, takže pre Slovensko by išlo rádovo o desiatky migrantov.

Štefanec sa obáva, že dobrovoľné prerozdeľovanie by sa nakoniec transformovalo do požiadaviek na povinné kvóty, s čím nesúhlasí.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej by sa malo posudzovanie žiadostí o azyl diať mimo nášho územia. Zároveň ale uznáva, že to naráža na neochotu krajín severnej Afriky zriadiť takéto miesta na svojom území.

„Táto iniciatíva (zriadenie miest s možnosťou požiadať o azyl, pozn. SITA) musí byť prioritou, kým kvóty iba zbytočne prerozdeľujú problém a podporujú rast extrémizmu v Európe,“ napísala europoslankyňa.

Prijímanie utečencov

Ministerka vnútra Denisa Saková tvrdila, že „vstup na loď nemôže byť vstupenkou do EÚ“ a na stretnutí ministrov vnútra EÚ odmietla dobrovoľné prerozdelenie, pretože podľa nej podporuje migráciu.

Europoslanci sa s ministerkou zhodujú v tom, že EÚ nemôže prijať všetkých ľudí, ktorí vstúpia na jej pôdu.

Štefanec si myslí, že každá osoba musí byť preverená a v prípade, že nespĺňa podmienky na udelenie azylu, mala by byť vrátená do krajiny pôvodu.

Podľa Nicholsonovej je vstup na loď skôr vstupenkou na hororový zážitok, ktorý sa často končil utopením alebo utrpením v rukách prevádzačov.

Podľa Šimečku nie je možné lode so stovkami utečencov nechať plávať po Stredozemnom mori v područí organizovaného zločinu.

Politici migráciu zneužívajú

Europoslanci sa zhodli, že téma migrácie je dlhodobo nevhodne komunikovaná a politici ju zneužívajú.

Beňová prízvukuje, že v súvislosti s migráciou treba rozprávať o ľuďoch v núdzi, častokrát ženách a deťoch.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej slovenská vláda dlhodobo aplikuje rétoriku populistov z východnej Európy a démonizuje migrantov.

To podľa nej nie je riešením a spôsobuje to zbytočnú polarizáciu našej spoločnosti, čo bude problémom pre prijatie akejkoľvek azylovej reformy.

So Šimečkom sa v tomto zhodujú, „na začiatok by stačilo, ak by niektorí vrcholní politici prestali strašiť spoločnosť mýtami o migrácii,“ napísal.



Pri pokuse dostať sa na územie EÚ cez Stredozemné more zomrelo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) tento rok už viac ako tisíc ľudí.

Poslanci prostredníctvom uznesenia pravdepodobne vyzvú členské štáty EÚ na väčšiu solidaritu a spravodlivé rozdelenie migrantov, ktorí boli zachránení na mori.

Vo štvrtok 24. októbra má Európsky parlament v tejto veci na programe návrh uznesenia.