Slosiarik: Na dlhšie moratórium by viac doplatili štandardné agentúry

Moratórium by podľa Slosiarika prinieslo do predvolebného súboja informačnú nerovnosť.

20. okt 2019 o 15:09 (aktualizované 20. okt 2019 o 16:04) TASR, SITA

BRATISLAVA. Návrh predĺžiť moratórium na prieskumy zo súčasných 14 dní na 50 dní pred voľbami postihuje skôr štandardné agentúry a nerieši virtuálny priestor a sociálne siete.

Myslí si to sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. Predĺženie zákazu zverejňovať prieskumy by tiež podľa neho prinieslo do predvolebného súboja informačnú nerovnosť.

Slosiarik nerozumie argumentom politikov

Slosiarik podľa svojich slov nerozumie argumentom politikov o manipulácii či nedôveryhodnosti prieskumov.

Súvisiaci článok Prieskumy by mohol podľa Kollára robiť aj štatistický úrad Čítajte

"Agentúry Focus a AKO, ktoré dnes asi najčastejšie publikujú prieskumy verejnej mienky, sú už 20 rokov v stavovskom združení Asociácia výskumných agentúr. Tu sú nastavené štandardy, spôsoby publikovania výsledkov, navzájom sa kontrolujú metodológie, čiže z tohto hľadiska si myslím, že je to úplne štandardná situácia," skonštatoval s tým, že nemajú problém prezentovať svoje dáta politikom.

Sociológ by od politikov očakával, že povedia, ktoré agentúry sú nedôveryhodné a pomenujú konkrétne výhrady voči nim.

"Objavujú sa subjekty, ktoré dlhodobo nepôsobia v tejto brandži a tesne pred voľbami zverejnia nejaký šokujúci prieskum. Nie sú členmi asociácie, čiže nevidíme metodológiu a spôsob, akým sa prieskum realizuje," odpovedal na otázku, či sa dnes objavujú nedôveryhodné prieskumy.

Na tento návrh sa Slosiarik pozerá primárne z pohľadu voliča a informačnej nerovnováhy, ktorú by takáto zmena priniesla do predvolebného súboja.

"Zatiaľ čo volič nebude mať prístup k týmto informáciám, politické strany si aj naďalej budú realizovať prieskumy a môžu tomu prispôsobovať aj svoje volebné kampane," upozornil.

Slosiarik tiež pripomenul, že napríklad v Slovinsku a Maďarsku súdy iniciatívu predĺžiť zákaz zverejňovania prieskumov pozastavili, pretože primárne porušuje právo ľudí na informácie.

Fedor pripravil pozmeňovák

Poslanec Martin Fedor si myslí, že volič má právo vedieť, ako sa vyvíjajú preferencie strán.

Fedor spolu s poslankyňou Katarínou Cséfalvayovou pripravil pozmeňovací návrh, ktorým by bolo zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov len v čase 48 hodín pred začiatkom hlasovania a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.



Fedor tvrdí, že ak sa návrh na predĺženie moratória na 50 dní schváli, znemožní sa ako-tak serióznym agentúram zverejňovanie prieskumov.

„Naopak, otvoria sa dvere pre všelijaké pofidérne prieskumy. V dnešnej dobe v online priestore aj tak nikto nedokáže zabrániť šíreniu na zahraničných serveroch a následnému šíreniu po sociálnych sieťach na Slovensku,“ uviedol poslanec.

Podľa neho by sa volebné zákony mali meniť na základe diskusií medzi opozíciou a koalíciou. Sú to totiž vážne predpisy zasahujúce do volebnej súťaže, a teda aj do možného volebného výsledku.

Poslanci prerokujú návrh

O návrhu predĺžiť moratórium na prieskumy sa bude v parlamente rokovať na aktuálnej schôdzi.

Poslanci iniciatívu predložili cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, svojím návrhom chcú meniť zákon o volebnej kampani.

V prípade schválenia by sa zmeny týkali už parlamentných volieb v roku 2020.

Prieskumy verejnej mienky podliehajú podľa predkladateľov vplyvom politických strán. Argumentujú tiež, že nechcú obmedziť právo voliča na informácie, ale chcú ho ochrániť pred dezinformáciami a účelovými informáciami.