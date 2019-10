Bugár bude podľa Ravasza na spoločnej kandidátke

BRATISLAVA. Béla Bugár bude na spoločnej kandidátnej listine strán Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK.

"Je predčasné hovoriť o tom, kto bude volebným lídrom, ale Bugár na kandidátke určite bude," uviedol podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v RTVS.