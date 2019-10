Mečiarov pobočník Cabaj sa chystá do parlamentných volieb s čudnou stranou

V strane pôsobí neúspešný prezidentský kandidát Jozef Behýl.

21. okt 2019 o 17:30 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. V HZDS zostal po boku bývalého premiéra Vladimíra Mečiara takmer až do konca. Dnes Tibor Cabaj ako podpredseda strany Slovenská liga pripúšťa, že budú spolu kandidovať v budúcoročných parlametných voľbách.

"Nevylučujem, že do volieb pôjdeme," povedal Cabaj. Na otázku, či na čele s Mečiarom, ktorý v lete ohlásil návrat do politiky, reagoval, že je to "celkom možné".

Priznal, že sa pravidelne stretávajú, debatujú o politike a bol by veľmi rád, keby sa k nim Mečiar pridal. Ukážu to vraj nabližšie dni.

Slovenská liga nie je nová strana a nenazbierala potrebných 10-tisíc podpisov na svoju registráciu. Vznikla ešte v roku 2005 pod názvom Socialisti, neskôr sa premenovala na Nový parlament. Posledné roky na jej čele stál neúspešný prezidentský kandidát z roku 2014 Jozef Behýl.

Behýl zmenu názvu aj Mečiara ešte pred týždňom odmietal