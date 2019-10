SaS na predvolebnú kampaň vyčlenila milión eur, PS/Spolu ešte viac

Informácie neposkytli strana Smer, SNS, KDH a Za ľudí.

21. okt 2019 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) plánuje minúť na predvolebnú kampaň do budúcoročných parlamentných volieb milión eur. Agentúru SITA o tom informoval generálny manažér strany Roman Foltin.

Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) na tento účel vyčlenila 1,3 milióna eur. Ako priblížila hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková, túto sumu budú obe strany hradiť ako partneri na polovicu.

Spolu bude financovať kampaň z pôžičiek od členov a blízkych sympatizantov. Politická strana a politické hnutie môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vynaložiť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

„Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bude v kampani, ako vždy, postupovať podľa zákona. Náklady na predvolebnú kampaň hnutia preto nepresiahnu zákonom stanovenú sumu. OĽaNO dlhodobo rozumne hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré získalo za volebný výsledok na svoju činnosť. Neprejedáme ich na straníckych snemoch a zároveň nevisíme na šnúrkach sponzorov či oligarchov, preto bude kampaň hnutia OĽaNO financovaná len z peňazí, ktoré hnutie získalo od štátu za volebný výsledok v roku 2016,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.



Podľa podpredsedu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Martina Beluského budú predpokladané výdavky strany do parlamentných volieb 2020 na úrovni 500 až 600-tisíc eur.

Rovnaký finančný rozpočet má aj hnutie Sme rodina. Ako agentúru SITA informovala Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia, veci súvisiace s volebnou kampaňou sa momentálne dolaďujú. „Hnutie Sme rodina však počíta s tým, že konečná suma by mohla byť v rozhraní 500 až 600-tisíc eur,“ dodala Jurcová.



Strana Most-Híd ešte nevie, akú sumu peňazí použije na kampaň. „Niektoré otázky v súvislosti s kampaňou, s ktorými úzko súvisí aj finančný plán, sú otvorené. Z tohto dôvodu v tejto chvíli nevieme poskytnúť informáciu ohľadom výšky plánovaných finančných prostriedkov,“ objasnila hovorkyňa Most-Híd Klára Magdeme.



Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín pred dňom konania volieb.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko k finančnému plánu volebnej kampane do budúcoročných parlamentných volieb všetky parlamentné aj mimoparlamentné politické strany, ktoré sa podľa prieskumov verejnej mienky blížia k percentám potrebným na vstup do Národnej rady Slovenskej republiky. Informácie neposkytli strana Smer-SD, SNS, KDH, Za ľudí.