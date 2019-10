Kiska ponuku odmietol, koalícia PS, Spolu a Za ľudí nebude

Na sociálnej sieti to oznámil Michal Truban.

21. okt 2019 o 12:31 Lucia Praus Krbatová

Správu priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Bývalý prezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska odmietol ponuku dvojkoalície PS/Spolu na vytvorenie predvolebnej koalície.

Na sociálnej sieti to oznámil líder PS Michal Truban.

Truban predbehol tlačovku

"Dnes budem trochu osobný, lebo to, čo cítim, je sklamanie. Andrej Kiska našu ponuku na trojkoalíciu s cieľom poraziť Smer, odmietol," napísal na facebooku asi pol hodinu pred ohlásenou tlačovkou Kisku, kde sa mal k ponuke na predvolebnú koalíciu vyjadriť.

V PS/Spolu sú podľa neho presvedčení, že trojkoalícia týchto strán by bola najlepšou a najúprimnejšou možnosťou, ako ľuďom ukázať, že im záleží na zmene.

"Veľmi radi akceptujeme jeho žiadosť pristúpiť k našej dohode o neútočení. Napokon, KDH a Za ľudí sú naši najbližší partneri," dodal Truban.

Kiska je pripravený dohodnúť sa na inom riešení

Kiska v následnej reakcii reagoval tým, že PS/Spolu a Za ľudí by preferenčne nestačili na výmenu súčasnej vlády.

"Práve naopak, ohrozila by našich najbližších budúcich povolebných partnerov, ktorí by sa nemuseli dostať do parlamentu," odôvodnil Kiska. Odvolal sa pri tom na dnešné prieskumy, kde by na porážku koalície bolo potrebných najmenej päť strán.

Za najbližších partnerov opäť označil PS/Spolu, SaS, KDH, OĽaNO.

"Naším cieľom nie je poslať niekoho mimo parlament, ale spoločne sa pokúsiť zostaviť demokratickú vládu. Preto strana Za ľudí navrhuje diskusiu o širokom demokratickom Bloku zmeny," povedal Kiska.

Rozhodnutie Za ľudí neísť do predvolebnej koalície Kiska odôvodnil aj prieskumom agentúry AKO, podľa ktorého je 33 percent voličov Za ľudí proti vzniku koalície.

To by podľa Kisku mohlo znamenať, že ako trojkoalícia by mali menej hlasov, ako majú dnes samostatne.



"Nevylučujem, že situácia sa môže zmeniť a som pripravený sa do 24 hodín dohodnúť na inom riešení. Nekladiem si žiadne podmienky, nepotrebujem si osobne nič dokazovať," dodal Kiska.