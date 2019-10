OĽaNO vyzýva premiéra, aby inicioval okamžité odvolanie Haška z úradu pre dohľad

Hnutie zároveň požaduje zrušenie celého tendra na záchranky.

21. okt 2019 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO vyzýva premiéra, aby v stredu na vláde na návrh ministerky zdravotníctva inicioval okamžité odvolanie Tomáša Haška z Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Hnutie OĽaNO o tom informovalo na brífingu. "Tým, že ministerka navrhla jeho odvolanie z pozície predsedu ÚDZS a on "akože" iniciatívne odstúpil, zo zákona tým neúnosne predĺžil dobu, dokedy bude predsedať úradu, a to až do konca novembra," povedal podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za Oľano Marek Krajčí.

S okamžitou platnosťou

Vláda mala podľa hnutia odvolať predsedu úradu pre dohľad s okamžitou platnosťou.

Súvisiaci článok Kalavská po zisteniach SME navrhla odvolať šéfa úradu pre dohľad Haška Čítajte

"Zároveň vyzývame ministerku, ktorá opakovane tvrdí, že chce, aby bola kauza prešetrená a tvári sa, že sa jej nepáči, ako sa tieto záchranky vyberali, aby navrhla vláde nového predsedu, ktorý sa pričiní o to, aby u verejnosti vzbudil nádej na spravodlivé vyriešenie celej kauzy," uviedol Marek Krajčí.



"Pán Tomáš Haško opäť urobil všetko pre to, aby kryl netransparentnosť záchrankového tendra. Na úrade v súčasnosti prebiehajú odvolacie konania k 192 podnetom, a samozrejme prešetrovanie tohto tendra. Všetky kompetencie má pritom v rukách priamo pán predseda Haško, ktorý celý tender nastavil, do výberovej komisie vybral zaujatých členov a od začiatku kryje týchto aktérov rôznymi manévrami," povedal Krajčí.

Ako konštatoval, je absolútne neprijateľné, aby Tomáš Haško čo i len o jeden deň naviac zastával túto funkciu, ministerka a premiér mali podľa neho okamžite konať.

Zrušenie tendra

"Hnutie zároveň vyzýva premiéra, aby podnikol všetky kroky k čo najrýchlejšiemu zrušeniu celého netransparentného tendra, skončil tak neistotu všetkých aktérov tejto kauzy a uložil povinnosť ministerke, aby prijala plán na zabezpečenie kontinuity v prevádzke staníc záchrannej zdravotnej služby aj po skončení platnosti súčasných licencií," dodal tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO.

Súvisiaci článok Víťaz tendra na záchranky mal v komisii väčšinu Čítajte

Peter Pellegrini podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča najprv v apríli cez svojich poslancov zabezpečil, aby sa zmenil zákon tak, aby dostal absolútnu moc pri výbere nových firiem, ktoré budú prevádzkovať záchranky a aby dal absolútnu moc šéfovi úradu pre dohľad Tomášovi Haškovi.

"Následne ich človek Tomáš Haško organizuje akože tender, ktorý je v skutočnosti nástenkový tender, následne zabezpečuje akože objektívny výber, ten si tam dosadí z piatich členov výberovej komisie štyroch takých, ktorí sú previazaní s budúcim víťazom," povedal Igor Matovič.

Peter Pellegrini na to podľa neho iba prihliada a nerobí žiadne kroky. "Tým, že Tomáš Haško sám odstúpil zo svojej funkcie, môže tam byť do konca novembra a zametať stopy po podvode za 800 miliónov eur," povedal predseda hnutia OĽaNO.

Ako uviedol, premiér nič nerobí, stále chodí po Slovensku, usmieva sa a hovorí, ako to s nami myslí dobre. "Peter Pellegrini veľmi dobre vie, prečo tam svojho človeka naďalej drží a umožňuje mu, aby tam do konca novembra mohol bačovať," dodal Igor Matovič.