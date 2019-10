Prekročila opozícia tiene? Niektorí staré krivdy neprekonali

Niektorí lídri sa neubránili doťahovaniu.

21. okt 2019

BRATISLAVA. Niekoľko mesiacov ich strany na seba útočili a niektorí mali napäté vzťahy. V pondelok lídri opozičných strán bok po boku radostne oznámili, že dokázali prekročiť svoj tieň a rokujú o povolebnej spolupráci.

Vzápätí sa však na tlačovej besede doťahovali líder OĽaNOIgor Matovič s lídrom Za ľudí a bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.

Spoločnú tlačovú besedu mali strany Progresívne Slovensko, Spolu, Za ľudí, SaS, OĽaNO, KDH a Sme rodina po stretnutí, ktoré podnietil líder SaS Richard Sulík.

Matovič povedal, že spájanie strán má do určitej miery zmysel, no ak by sa prehnalo, môže mať na voličov opačný efekt. Jedinú predvolebnú koalíciu prirovnal k vareniu gulášu, kde podľa neho tiež nie je dobré, keď sa zmiešajú úplne všetky ingrediencie.

Narážal na Kiskovu verejnú ponuku, aby strany, ktoré sa zišli (okrem Sme rodina), vytvorili predvolebnú koalíciu, ktorú nazval Blok zmeny. S návrhom prišiel, keď po niekoľkých týždňoch premýšľania odmietol ponuku PS a Spolu na vznik trojkoalície. Prakticky všetky strany ju odmietli.

Matovič ešte v lete prirovnal Kiskov charakter k bývalému lídrovi bývalej vládnej strany Sieť Radoslavovi Procházkovi, lebo zlákal Veroniku Remišovú z jeho OĽaNO do svojej vznikajúcej strany.

"Po voľbách, ak budú mať väčšinu, sa určite dohodnú, ale čo sa týka udržateľnosti vlády s piatimi až siedmimi subjektami - všeličo tam môže zasiahnuť," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov.

Strany sa však podľa neho možno poučili z vlády Ivety Radičovej, ktorá predčasne skončila, keď SaS nezahlasovala za euroval a zároveň za dôveru vláde.

Kto koho dráždi