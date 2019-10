Neurochirurg Juraj Šteňo: Keby chcel niekto konať v prospech Penty, nerobil by to inak ako ministerstvo

Minulý týždeň v piatok prepustili lekári z Národného ústavu detských chorôb Lukáša Hrúza, ktorému ste z hlavy odstraňovali nádor. Dá sa už s istotou povedať, že mu bol odstránený celý?

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou nenašlo žiadne miesto, kde by bolo podozrenie, že tam z nádoru niečo zostalo.

O tri mesiace však bude kontrolná magnetická rezonancia a potom sa bude sledovať. Ale nateraz niet žiadnych dôvodov na nič iné len na sledovanie. Lepší výsledok sme čakať nemohli.

Aká je pravdepodobnosť, že by sa tam po troch mesiacoch mohlo ešte niečo nájsť?

Minimálna. Ak sa o tri mesiace ukáže niečo podozrivé, nemusí to byť nádor, ale len pooperačné zmeny. Ak by sa napokon nádorové tkanivo našlo, je to možné riešiť napríklad gama nožom.

Operácia Lukáša bola jedným z najsledovanejších chirurgických zákrokov na Slovensku v poslednom období. Bol to pre vás stres, keď ste vedeli, že sa na vás pozerá celé Slovensko?

Skutočne to bola veľká psychická záťaž. Keby to bola prvá operácia, a nie reoperácia, tak by to bol bežný zákrok.

Situácia vyše dva mesiace po prvej operácii bola až taká komplikovaná, že som si nemohol urobiť prístup, aký som chcel.