Pellegrini pristupuje ku Glváčovi podobne ako na začiatku k Jankovskej

Glváč si mal v správach s Kočnerom dohadovať biznis s pozemkami neďaleko Bratislavy.

21. okt 2019 o 18:02 SITA

BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA. Ak sa potvrdí, že by bol obsah komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer) a Mariana Kočnera toxický ako v prípade bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, bude sa musieť vážne uvažovať ako ďalej.

Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer).

Kočner si mal písať aj s Glváčom

Reagoval na článok Denníka N, podľa ktorého si Glváč v aplikácii Threema údajne dohadoval s Kočnerom biznis s pozemkami neďaleko Bratislavy a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu. Glváč je členom predsedníctva koaličného Smeru.

„Zatiaľ je to len výkrik, ktorý je pravdepodobne načasovaný, aby pokračoval. Samozrejme, v správnom momente zaujmem stanovisko. Je to podpredseda NR SR, člen strany a budeme sa musieť týmto zaoberať aj v rámci politickej strany. Nemôžem sám vynášať súdy,“ tvrdil.

Na Mariana Kočnera špeciálna prokuratúra podala obžalobu pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka.

Glváč si písal aj so Zsuzsovou

Premiérovi sa nepozdávalo zverejnenie komunikácie medzi Glváčom a Alenou Zsuzsovou, ktorá si podľa vyšetrovateľov pre Mariana Kočnera vraždu objednala.

„Platia hádam nejaké pravidlá slušného správania a predpisy, že by sa nemalo zverejňovať zo spisov, čo sa zistí a pritom sa netýka trestnej činnosti. Ak mal napríklad niekto intímnu komunikáciu s niekým, objaviť sa síce môže niekde, ale nemalo by byť zverejňované a používané, ako je to používané dnes,“ zdôraznil.

K medializovaným informáciám, že údajný sprostredkovateľ vraždy a svedok v prípade Zoltán Andruskó chce vypovedať o trestnej činnosti dvoch ministrov, Pellegrini uviedol, že počul viacero rôznych kombinácií mien a tak nevie, o kom by mal vypovedať.

„Nech čím skôr vypovedá, nech ho orgány v trestnom konaní čím skôr vypočujú a nech to začnú preverovať. Ak sa potvrdí, že niekto z ministrov súčasnej alebo minulej vlády robil niečo protizákonné, bude sa musieť zodpovedať štandardne pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj keby sa malo jednať o ministrov našej vlády, nikto nebude nikoho kryť a nikto nebude žiadať políciu, aby nejaké veci zakryla alebo vo veci nekonala. To môžem garantovať,“ povedal.

Predseda vlády tiež ocenil prácu vyšetrovateľov a prokuratúry, vďaka ktorej sa prípad vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej posúva na súd. Ako dodal, verí, že budeme svedkami „odsúdenia kriminálnych živlov“.