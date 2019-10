Poslanci by v utorok mali rozhodnúť o milostiach z Technopolu

Poslanci začali rokovanie návrhmi úprav inštitútu justičných čakateľov.

22. okt 2019 o 9:42 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piaty deň 51. schôdze parlamentu novelami z dielne rezortu spravodlivosti.

Schôdzu v utorok otvoril podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer).

Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti upravuje inštitút justičných čakateľov.

Tí majú čiastočne nahradiť sudcov odchádzajúcich do dôchodku. Zmeny sa majú dotknúť aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zároveň sa má zásluhou novely zvýšiť poplatok pre školiteľa justičných čakateľov.

Ministerstvo chce tak zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.

Poslanec Alojz Baránik (SaS) predložil k novele pozmeňujúci návrh, ktorým chce napríklad zakázať zverejňovanie tvárí sudcov.

Zákonodarcov čaká v utorok tiež novela Notárskeho a Exekučného poriadku. Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Rezort chce rozšíriť aj prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.

Poslanci by mali v utorok definitívne rozhodnúť aj o tom, či umožnia zrušiť milosti obvineným v tzv. kauze Technopol udelené exprezidentom SR Michalom Kováčom. Návrh ústavného zákona, ktorý by to umožnil, predložili poslanci za OĽaNO.