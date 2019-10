Gál súhlasil so Žitňanskou. Súdna rada podľa nich postupuje alibisticky

Žitňanská reagovala na pripravovaný pozmeňujúci návrh.

BRATISLAVA. Súdna rada SR koná alibisticky, aj keď je to inštitúcia, ktorá má všetky kompetencie na to, aby sa mohla začať zaoberať podozreniami voči konaniu viacerých sudcov.

V diskusii o novele zákona o sudcoch a prísediacich to v utorok vyhlásila nezaradená poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

S poslankyňou v tejto súvislosti súhlasí aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Gál čaká na podporu koalície

V pléne povedal, že Súdna rada by mohla byť aktívnejšia, povedal, že je to však kolektívny orgán.

Žitňanská reagovala na pripravovaný pozmeňujúci návrh z dielne rezortu spravodlivosti.

Ten má podľa nej upraviť disciplinárne konania a tiež to, "aby sme rýchlo pozastavili výkon funkcie niektorým sudcom vlastne preto, že tí, ktorí konať majú, konajú možno pomaly a škandál je veľký".

Pozmeňujúci návrh však ešte nebol v pléne predložený, pretože sa musí nájsť zhoda v koalícii.

Gál potvrdil, že vláda avizovala riešenie, ktoré ešte nebolo predložené.

"Mal som nádej, že dôjde k rýchlej zhode názorov, ale k tomu nedošlo. Nebránim sa, aby pozmeňujúci návrh, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti, aj by šiel do ústavnoprávneho výboru, radšej dvakrát merať, ako raz rezať," doplnil.

Žitňanská poukázala na zlyhanie orgánov

"Vyhovára sa, trvá to dlho, chová sa alibisticky namiesto toho, aby konala. Hovorím najmä o Súdnej rade, pretože to je tá inštitúcia, ktorá v systéme, ktorý je nastavený, som presvedčená, že má všetky kompetencie na to, aby sa mohla začať týmito vecami zaoberať a nemala by zaujímať alibistický postoj," vyhlásila Žitňanská na adresu Súdnej rady.

Poslankyňa si myslí, že najbližšie verejné zhromaždenie by malo byť pred sídlom Súdnej rady. "Aby sme sa pýtali, kde bola predošlé dva mesiace, keď sa nezaoberala otázkou spôsobilosti tých sudcov. (...) Keď to Súdna rada nezvládne, zaoberajme sa vyvodzovaním zodpovednosti voči nim," skonštatovala.

Podľa Žitňanskej sa tiež málo hovorí o orgánoch, ktoré by mali prinášať informácie a dôkazy o podozreniach.

Pripomenula činnosť Slovenskej informačnej služby (SIS).

"Za posledné dve obdobia môjho mandátu ministerky spravodlivosti si nepamätám na takú spravodajskú informáciu príslušnej organizácie, ktorá to má na starosti, že by priniesla informáciu, s ktorou by mohla polícia alebo ja ako ministerka spravodlivosti začať pracovať," upozornila s tým, že posledný šéf SIS, ktorý s ňou v tejto veci komunikoval, bol Karol Mitrík.

Žitňanská považuje za vážne zlyhanie nečinnosť týchto orgánoch.

"Lebo pokiaľ nemáte niečo prvotné na stole, nemáte čo posunúť policajtom, a ten nemá čo vyšetrovať," doplnila.

V diskusii tiež reagovala na minulotýždňovú voľbu člena Súdnej rady v pléne, ktorá sa podľa nej konala bez akejkoľvek pozornosti a poslanci podľa nej ani nevedeli, koho zvolili. Novým členom Súdnej rady sa stal Viliam Pohančeník.

Bočným efektom vyšetrovania Mariana K. je podľa Žitňanskej to, "že sme sa po rokoch dostali k dôkazom, ktoré môžu byť použité voči sudcom, ktorí páchajú v talári trestnú činnosť."

Žitňanská tiež upozornila na politický vplyv. "Politické záujmové skupiny spolupracujú so záujmovými skupinami, ktoré sú vo vnútri justície. Však aj v justícii sú záujmové skupiny, ktoré majú iné záujmy než len spravodlivé súdenie. A keď sa tieto dve skupiny dajú dokopy, tak potom je výsledok ten, ktorý vidíme. Ale to sa nevymetie tým, že teraz vymyslíme nový spôsob pozastavenia výkonu funkcie," skonštatovala s tým, že každá zo zložiek systému bŕzd a protiváh by si mala robiť svoju robotu.

