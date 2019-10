Čaputová zagratuluje v mene Slovenska novému japonskému cisárovi

Prezidentka sa zúčastní na večernom bankete.

22. okt 2019 o 14:09 TASR

TOKIO/BRATISLAVA. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po utorkovej oficiálnej ceremónii intronizácie japonského cisára Naruhita zúčastní na večernom bankete v Cisárskom paláci v Tokiu.

Práve na ňom novému cisárovi zablahoželá v mene Slovenska.

Čaputová: Intronizácia bola zaujímavá a tradičná

"Dnes je pre Japonsko historický deň. Som veľmi rada, že som dostala pozvanie zúčastniť sa intronizácie.

Cez deň prebehla tá hlavná ceremónia, teraz smerujem na banket, kde budem mať príležitosť osobne za Slovensko poblahoželať novému cisárovi a samozrejme, že mám aj príležitosť stretnúť sa tam s viacerými hlavami štátov z celého sveta," konštatovala prezidentka.

Intronizáciu označila za veľmi zaujímavú a tradičnú.

"Bolo to nesmierne zaujímavé. Bol to veľmi tradičný, typický japonský proces. Bolo to naozaj veľmi inšpirujúce, na veľmi vysokej úrovni, za účasti mnohých kráľov a prezidentov z celého sveta," opísala Čaputová.

Americký viceprezident účasť odvolal

Medzi hosťami boli napríklad český premiér Andrej Babiš, britský princ Charles, rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, španielsky kráľ Filip VI., maďarský prezident János Áder, bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier či palestínsky prezident Mahmúd Abbás.

Medzi účastníkmi mal byť aj americký viceprezident Mike Pence, ten však nakoniec svoju účasť odvolal z pracovných dôvodov.

Cisár Naruhito je 126. japonským cisárom. Na tróne vystriedal 1. mája svojho otca Akihita, ktorý abdikoval 30. apríla. V utorok cisár Naruhito oficiálne zasadol na tzv. chryzantémový trón.

Vzhľadom na to, že súčasný cisár má dcéru, princeznú Aiko, ďalším v poradí, teda 127. cisárom, by mal byť jeho mladší brat princ Akišino, respektíve jeho 13-ročný syn Hisahito.

Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou na svete. Cisári z tohto rodu vládnu krajine už najmenej 1500 rokov.