Slovensko má východnú hranicu chránenú výborne, tvrdí Pellegrini

Nemusíme sa obávať ďalšej vlny nelegálnej migrácie, tvrdí premiér.

22. okt 2019 o 15:51 TASR

VYŠNÉ NEMECKÉ. Východná hranica Slovenska je podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) chránená výborne, nemusíme sa obávať ani prípadnej ďalšej vlny nelegálnej migrácie.

Vyhlásil to v utorok počas kontroly slovensko-ukrajinskej hranice.

"Tak ako je chránená schengenská hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, je chránená máloktorá hranica schengenského priestoru," povedal počas brífingu po kontrole oblasti schengenskej hranice s tým, že aj v súčasnosti sa ďalších desať kilometrov tejto hranice vybavuje najmodernejšími technológiami.

Pellegrini v súvislosti s ochranou východnej hranice spomenul i momentálne zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie za hranicami Európskej únie.

"Vzhľadom na vojenské aktivity na území Sýrie môžeme čeliť do budúcna opäť nejakému zvýšenému tlaku nelegálnej migrácie, a preto je dôležité, aby sme mali uistenie, že naša východná hranica je tesná, nie sú v nej žiadne diery a cez našu krajinu si nikto nebude otvárať nejakú novú migračnú cestu, ktorou by húfne chcel pašovať ľudí do krajín západnej Európy," vyjadril sa premiér.

Doplnil, že ochrana slovensko-ukrajinskej hranice je našou povinnosťou i záväzkom voči partnerom v schengenskom priestore a že ju v prípade potreby máme kapacity posilniť.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) po kontrole slovensko-ukrajinskej hranice vyslovila presvedčenie, že tretie evaluačné schengenské hodnotenie dopadne dobre aj tento rok.

"Ukončíme ho kontrolou pozemnej hranice a vzdušného priestoru," povedala s tým, že výslednú správu z hodnotenia bude mať rezort na stole do konca roka. "Očakávame, že bude veľmi pozitívna pre Slovensko," uviedla.