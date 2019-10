Glváč po článkoch SME napísal rozhovor so sebou a pretláčal ho cez Kočnera

Podpredseda parlamentu komunikáciu nepoprel, no dôvod na odchod nevidí.

22. okt 2019 o 18:13 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď v júli 2016 napísal denník SME, že podpredseda parlamentu Martin Glváč zo Smeru kúpil byt od firmy zo sféry vplyvu podnikateľa Ladislava Bašternáka, politika to naštvalo. Denníku pohrozil žalobou a údajne sa sťažoval aj medzičasom obžalovanému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi.

Súvisiaci článok Glváčovci kupovali od bašternákovcov Čítajte

„Pani šéfredaktorka, Burčík a Krbatová preháňajú,“ písal Glváč Kočnerovi 19. júla 2016 v deň, keď v novinách vyšiel text o jeho prepojení s Bašternákom, ktorý je dnes už odsúdený za daňové podvody.

Matúš Burčík a Lucia Krbatová, dnes Praus, sú redaktormi SME, ktorí článok pripravovali.

„Asi najlepšie je nereagovať, i keď viem, že je to ťažké. Alebo rozj..ť Burčíkovi hlavu,“ odpísal Kočner Glváčovi.

Ich komunikáciu cez aplikáciu Viber zverejnil v utorok šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorý podľa vlastných slov ručí za autenticitu prepisov. Presný zdroj, od ktorého získal prepisy, prezradiť nechcel.

Pošramotené renomé sa Glváčovi natolľko nepáčilo, že si cez Kočnera vypýtal „riadený rozhovor“ v týždenníku Plus 7 dní. Zabezpečiť ho mala Kočnerom platená novinárka Martina Ruttkayová. Kočner reagoval, že s tým nebude problém.

„Mám rozhovor napísaný. Mohol by som to vo štvrtok niekde nechať?“ pýta sa ďalej Glváč.

Z nasledujúcej komunikácie vyplynie, že Ruttkayová sa s Glváčom aj stretla, aby ho mohol odfotografovať redakčný fotograf. Položila niekoľko otázok navyše o situácii v Smere.

Jej dve deti zatiaľ strážil samotný Kočner, ktorému Glváč po rozhovore ďakoval za službu. „Niet zač. Rád pomôžem, keď viem,“ odpísal Kočner.

Rozhovor s titulkom „Fico, jedine Fico“ skutočne vyšiel v nasledujúcom vydaní týždenníka.

//www.scribd.com/embeds/431523481/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false

Cenu bytu od Bašternáka nepovedal

Glváča pred troma rokmi popudilo, keď denník SME písal o jeho byte na Tupého ulici, ktorého cenu dodnes nechce povedať. Byt je písaný na firmu Posonium, takže ho nespomína ani v majetkovom priznaní.

Firma Posonium, ktorú spoluvlastní Glváčova družka Soňa Chanečková s jeho otcom Jánom, kúpila nehnuteľnosť od firmy Patagonia. V tej zas bol spoločníkom Peter Zemko, ktorý v minulosti sedel v dozornej rade spoločnosti B. A. Haus, kde Bašternák vlastnil podiel, ktorý predal bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

Zemkova a Bašternákova firma bytovky pod Kolibou postavila.

Súvisiaci článok Threema potvrdzuje Kočnerov vplyv na novinárku Čítajte

Glváč cenu nehnuteľnosti odmietol povedať s vysvetlením, že nepodniká od roku 2006, a preto "nemá dôvod vyjadrovať sa k záležitostiam súkromných spoločností“.

Úryvok jeho komunikácie s Kočnerom je podľa Matoviča len časťou prepisov, ktoré zachytávajú dokopy asi 900 správ medzi touto dvojicou.

Matovič zároveň Glváča vyzval, aby sa do stredy vzdal kresla podpredsedu parlamentu, inak zverejní aj zvyšok správ.

„Vyzývam Martina Glváča, aby konečne prestal hrať divadlo a aby nám neklamal do očí, že sa naposledy stretol s Kočnerom v januári 2012,“ vyhlásil Matovič s tým, že správy hovoria o niekoľkých stretnutiach dvojice aj v nedávnom čase.

Glváč zverejnenú komunikáciu s Kočnerom nepoprel, no nevidí dôvod, aby výzvu na odstúpenie prijal.

„Aj keď táto neoverená komunikácia, ktorú som doteraz nevidel, môže v súčasnosti pôsobiť zvláštne, trvám na tom, že ma v ničom nediskvalifikuje,“ tvrdí Glváč.

Pripomenul tiež, že s Kočnerom sa v minulosti stretol aj Matovič.

Na Glváčove dôverné správy s Kočnerom poukázal v pondelok aj Denník N. Zverejnil časť komunikácie, v ktorých sa podnikateľ snaží sprostredkovať obchod s pozemkami v Čiernej Vode, hoci k tým sa podpredseda parlamentu oficiálne nehlási.

Novinárke zaplatil Kočner dovolenku

O tom, že Ruttkayová písala na Kočnerovu objednávku, sa píše aj v správach v Threeme. Na požiadanie napríklad písala pozitívne o bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej v čase, keď sa snažila dostať do Súdnej rady.

Spoločná fotka Petra Tótha s novinárkou Martinou Ruttkayovou. Pre SME poprela, že by išlo o spoločnú lyžovačku. (zdroj: SME - ARCHÍV)

Kočner jej za to zaplatil dovolenku za 1300 eur na Kapverdských ostrovoch. Neskôr sa situácia podľa omediach.com zmenila a novinárka šla za tieto peniaze do Chorvátska.

„Srdiečko potrebovala by som vyplatiť ten pobyt. Volali mi, že mi to zarezervovali. Ako to vieme urobiť, prosím?“ písala v marci minulého roka Ruttkayová Kočnerovi.

„Keš,“ znie odpoveď.

Súvisiaci článok Matovič vyzval Glváča na odchod, inak zverejní jeho komunikáciu s Kočnerom Čítajte

„Dáte Petrovi? Má mi priniesť lieky, tak by mi mohol dať aj peniažky,“ odpovedala Ruttkayová.

Na mysli zrejme mala bývalého člena SIS Petra Tótha, ktorý pre Kočnera sledoval viacerých novinárov. Ruttkayová s ním istý čas tvorila podľa advokáta Daniela Lipšica pár. Obaja to popierali.

Tóth, ktorý v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spolupracuje s políciou, pri výsluchu na polícii Ruttkayovú zaradil k novinárom, ktorých sledoval.

„Bola zachytená buď niekde v meste, alebo náhodne pri jej byte,“ tvrdil polícii Tóth. Zároveň však priznal, že na rozdiel od iných novinárov si na Ruttkayovú nedal vyhľadať dodatočné informácie v policajných databázach.