Richter a Raši spochybňujú údajné spáchanie trestnej činnosti ministrov

Andruskó chce vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov.

22. okt 2019 o 21:47 TASR

SOBRANCE. Údajné spáchanie trestnej činnosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer) odmietol. Dodal, že je pripravený spolupracovať a chce k veci vypovedať čím skôr - aj keď nevie k akej.

Povedal to na margo informácií, že sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Zoltán Andruskó by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády.

Richter: Žijeme v čudnej dobe

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši tieto vyjadrenia označil za podozrivé a nedôveryhodné.

"Každopádne si myslím, že žijeme trošku v čudnej dobe. Ak dnes zločinec z väzenia, ktorý sa podieľal na vražde dvoch mladých ľudí určuje, kto je na Slovensku dobrý a zlý, niečo je zlé a choré.

To si osobne myslím, pretože je to taký človek, ktorému bolo ponúknuté, že dostane menší trest, ak použije nejaké ďalšie mená," povedal Richter po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Sobranciach s tým, že je v maximálnej miere pripravený prijať zodpovednosť a komunikovať, ak bude o to požiadaný.

"Je otázka, ako sa budem môcť potom ohradiť, keď sa veci vysvetlia," dodal.

Raši označil tvrdenia za nedôveryhodné

Vicepremiér pripomenul, že jeho meno zatiaľ v uvedenej veci spomenuté nebolo.

"Človek obvinený z organizovaného úmyselného zločinu vraždy si po 14 mesiacoch spomenul, keď sa má jednať o výkone jeho trestu, že nejakí dvaja ministri súčasnej vlády majú byť v niečom zapletení. Je to minimálne veľmi podozrivé a veľmi nedôveryhodné," uviedol Raši.

Spravodajský portál Aktuality.sk informoval o tom, že Zoltán Andruskó mal spomenúť mená ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer) a ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer), keď navrhol, že bude vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch členov vlády výmenou za nižší trest.

Saková vo svojom stanovisku uviedla, že má svedomie čisté a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa údajne mala dopustiť.