Akadémia vied a univerzity apelujú, aby sa z financií na vedu nestavali diaľnice

Vedci nesúhlasia so spojením operačného programu Výskum a inovácie s programom Integrovaná infraštruktúra.

23. okt 2019 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied (SAV) s piatimi najväčšími univerzitami v krajine apelujú na štátne orgány, aby sa z financií určených na vedu nestavali diaľnice.

Dotknuté strany súhlasia so spojením operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) s OP Integrovaná infraštruktúra, avšak za podmienky, že vďaka tomuto kroku nebude Slovensku hroziť dekomitment ani v roku 2019.

TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Akadémia a univerzity tiež žiadajú, aby spojenie operačných programov nespôsobilo spomalenie procesov a nevytváralo ďalšie administratívne prekážky. Primárnou požiadavkou je, aby boli prostriedky z OP VaI skutočne použité na vedu.

Predseda SAV Pavol Šajgalík a rektori zároveň žiadajú urýchlené dokončenie odborného hodnotenia projektov Dlhodobého strategického výskumu tak, aby sa z programu začali čerpať financie od začiatku roku 2020.

Žiadajú tiež vyhlásenie výzvy na Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá tak, aby sa prostriedky mohli začať čerpať už v roku 2020.

"Štát si momentálne neplní dôsledne svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako napríklad záväzky voči CERN-u. Je nevyhnutné, aby boli v najbližších dňoch tieto záväzky vyrovnané a krajina tak nemusela čeliť zastaveniu rozbehnutých projektov a medzinárodne negatívnej odozve," vyplýva z ich spoločného vyhlásenia.

SAV spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach apelujú aj na potrebu celoštátne hradeného prístupu do svetových databáz v roku 2020.

Podľa akademikov je alarmujúce, že doposiaľ neboli začaté prípravy nového operačného programu do takej miery, aby sa z neho mohlo čerpať už v roku 2021.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) pre TASR skonštatoval, že Slovensku hrozí, že príde podľa výpočtov ministerstva financií a Európskej komisie takmer o 100 miliónov eur z OP VaI.

"Preto ministerstvo financií navrhlo síce jednoduchú, ale jedinú možnú procedúru, a to zlúčenie OP Integrovaná infraštruktúra a OP VaI. Tým by sa docielilo, že Slovensko takmer 100 miliónov eur nebude vracať do Bruselu," podotkol Raši.

Aj po zlúčení OP podľa jeho slov financie určené na vedu a výskum ostanú pre slovenských vedcov, inovátorov či univerzity.