Pellegrini stráca nervy. Glváčovu Threemu bude v Smere riešiť koncom týždňa

Matovič hrozí zverejnením celého prepisu komunikácie Glváča s Kočnerom.

23. okt 2019 o 11:12 SITA

BRATISLAVA. V strane Smer sa budú zaoberať medializovanými informáciami o kontaktoch medzi Martinom Glváčom (Smer) a Marianom Kočnerom.

Povedal to pred dnešným rokovaním vlády SR premiér Peter Pellegrini s tým, že v závere pracovného týždňa sa vráti z výjazdov po regiónoch a bude sa so spolustraníkmi rozprávať na tieto témy.

Súvisiaci článok Glváč po článkoch SME napísal rozhovor so sebou a pretláčal ho cez Kočnera Čítajte

Podľa jeho slov je však potrebné, aby sa informácie buď najskôr potvrdili, alebo vyvrátili.

Pellegrini dodal, že v súčasnej situácii preto nie je vhodné prijímať unáhlené rozhodnutia.

Informácie o údajnej komunikácii Glváča s Kočnerom priniesol v pondelok spravodajský portál Denník N.

Glváča na odchod vyzval aj líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Ak tak v stredu neurobí, zverejní Matovič celú komunikáciu medzi ním a Kočnerom, ktorú má podľa vlastných slov k dispozícii.

„Ja už na to niekedy nemám nervy. Aby som každý deň niečo čítal a potom musel na to hľadať nejaké slová a komentovať to. Neprináleží mi teraz vynášať ortieľ, ale vrátim sa v závere týždňa, určite sa stretneme na centrále strany a musíme si povedať, že ako v takýchto prípadoch konať tak, aby sme s tým netraumatizovali spoločnosť, ale aby sme nevynášali nad niekým neoprávnene súdy. Budeme o tom hovoriť, nebudeme to prehliadať, ale nech niekto neočakáva od nás sekundové reakcie. Ak sa preukážu niektoré informácie, tak budeme konať," povedal Pellegrini. Glváč komunikáciu odmieta.