Danko reagoval na neúspech v parlamente, útočil na premiéra

Most-Híd nepodporil tri návrhy zákonov z dielne SNS.

23. okt 2019 o 12:59 (aktualizované 23. okt 2019 o 13:52) SITA, TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini vládne, ako keby už nebol v koalícii. Na dnešnom tlačovom brífingu to povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a Národnej rady SR Andrej Danko.

Vláda má však podľa neho aj naďalej podporu SNS. Danko zdôraznil, že v koalícii sa už hlasuje o veciach bez toho, aby bol o nich konsenzuálny súhlas, no aj napriek tomu je SNS strana, ktorá drží slovo a nepovalí vládu, keďže na predčasné parlamentné voľby nie je čas.

„SNS je jediná strana v koalícii, ktorej na tejto schôdzi neprešlo asi päť zákonov. Na nejednotnosť poslaneckého klubu Most-Híd doplácame už dosť dlho. Stojím si za tým, že som nevedel o výhradách Mostu k zriadeniu ministerstva cestovného ruchu,“ vysvetlil Danko. Návrhy Mostu-Híd preto podľa jeho slov SNS nepodporí.

Danko sa zároveň poďakoval poslaneckému klubu Smeru, že keď sa na niečom dohodnú, tak to aj dodržia a hlasujú za to.

„Neznesiem krivdu a podraz. Taký som ako predseda SNS a ako predseda NR SR. Bojujem za dobrú vec pre ľudí, a preto mi je potom veľmi ľúto, keď niekto, či už nejakej politickej pomsty alebo urazenosti, nepodporí náš návrh zákona,“ dodal predseda parlamentu.

Bugár Danka upozornil

Predseda Mosta Béla Bugár vyhlásil, že svojho koaličného partnera na odmietnutie návrhov upozornil pred avizovanou koaličnou radou, ktorá sa však nakoniec nekonala, pretože tretí koaličný partner podľa Bugára hodinu meškal.

Most v utorok nehlasoval za vznik ministerstva cestovného ruchu a športu, ktorý navrhovala SNS. Danko to označil ako dýku do chrbta.

Parlament v utorok rovnako odmietol aj ďalšiu novelu SNS, a to novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa malo zjednodušiť rekonštruovanie školských internátov a domovov, polikliník a nemocníc.

V stredu parlament neschválil návrh národniarov, aby bol rekreačný príspevok povinný pre všetkých zamestnávateľov.

Bugár návrh nového ministerstva ostro skritizoval

„Minulý mesiac sa ma niektoré médiá pýtali, či vznik ministerstva podporíme. Päť mesiacov pred voľbami a poslaneckým návrhom zakladať nové ministerstvo je nemiestne. Keby sme im to nepovedali, tak to vedia z médií, ale povedali sme,“ povedal Bugár.

Dodal, že v koaličnej zmluve sa píše, že na to, čo nie je v programovom vyhlásení vlády, musí byť súhlas každého koaličného partnera.

„Všimnite si, že návrhy koalície prechádzajú 90 hlasmi,“ reagoval Bugár na otázku, či koalícia funguje.

Tvrdil tiež, že sa Danko naňho v stredu usmial. "Najdôležitejšie je schváliť rozpočet," dodal Bugár.