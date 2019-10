Keď na smútok nie je čas

Červené nosy, pomocou klaunského umenia, prinášajú radosť a smiech aj do zdravotníckych zariadení pre seniorov.

23. okt 2019 o 13:27 Jana Trubačová – Nadácia Pontis

Staroba príde bez opýtania a v rôznych podobách. Nie každý prežíva jeseň života v zdraví, v známom prostredí a obklopený svojimi najbližšími. Mnohým žiaľ životné okolnosti prinesú osamelosť, smútok, ale aj bolesť.

Veselých klaunov s červenými nosmi poznáme hlavne z detských nemocníc. Málokto vie, že občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors prináša pomocou klaunského umenia radosť a smiech aj do zdravotníckych zariadení pre seniorov.

Starším ľuďom chýba ľudský kontakt viac ako deťom

„Deti sú veľmi spontánne, žijú pre daný okamih a ľahko s nimi nadviažeme kontakt,“ hovorí Eva Okoličániová, zdravotná klaunka s umeleckým menom Oľga Havranová a dodáva: „So staršími ľuďmi je to iné. Za sebou majú odžitých mnoho rokov, sú „poznačení“ skúsenosťami a rôznymi životnými situáciami. Mnohí si ani nepredstavovali, že starobu budú prežívať v zariadení. Priblížiť sa k nim je oveľa ťažšie.“

Dospelí majú pocit, že klauni sú len pre deti, preto sa aj dôvera sa buduje ťažšie. Zdravotní klauni musia byť zvlášť empatický a odhadnúť situáciu, ako sa k svojmu staršiemu publiku priblížiť.

„Rozdiel je v tom, že deťom sa väčšinou dostáva dostatok ľudského kontaktu. Pri starších ľuďoch je to skôr o emóciách a dotykoch vo všetkých formách. Aj obyčajné pohladenie či pohľad do očí a úsmev vedia vyvolať krásnu reakciu,“ vysvetľuje Eva.

Čerešňový kompót spôsobujúci radosť

Oľga Havranová nosí žlté šaty po kolená so širokou sukňou. Vlasy má zopnuté vo vysokom drdole s bielymi kvetmi na ozdobu. Na krku jej visí perlový náhrdelník s medailónom Ľudovíta Štúra.

František Lovecký oblečený ako horal z módneho magazínu zo 40-tych rokov (zdroj: Katarina Sidova)

Každý klaun má vytvorenú svoju vlastnú identitu, tak aby starších divákov čo najviac zaujal. S Oľgou preto na návštevy chodieva aj František Lovecký, oblečený ako horal z módneho magazínu zo 40-tych rokov, alebo Miro Šarkan, povolaním tréner, so šiltovkou „Prístav Bratislava“.

Vo dvojici stihnú počas jednej návštevy navštíviť asi 30 seniorov. „Vytiahneme ukulele, niečo zanôtime, ak sa dá tancujeme. Aspoň jemné pohyby rukami. Chceme, aby im naša prítomnosť zlepšila deň, aby aspoň na chvíľu zabudli na všetky svoje starosti a bolesti,“ hovorí Eva.

Seniorov navštevujú po celom Slovensku. Do väčšiny zariadení chodievajú raz do mesiaca, niekde aj dvakrát. Nosia so sebou rôzne rekvizity, ako napríklad drevené hračky, staré pohľadnice, knihy známych básni, rumpľu i plátno s výšivkou, také, aké sa kedysi vešalo nad pec do kuchyne.

„Často nosíme veci, ktoré si spájame s určitým obdobím – čerešňový kompót počas romantického mája, či pestrofarebné listy zo stromov na jeseň,“ dopĺňa Eva. Prostredníctvom rekvizít nenásilne nútia seniorov pracovať s pamäťou a príjemnými spomienkami, v ktorých sa vrátia do svojich mladých čias a čerpajú z nich pozitívnu energiu.

(zdroj: Katarína Sidová)

Narodeninové turné venované seniorom

V rámci programu Smiech nepozná vek pôsobí 28 zdravotných klaunov vo všetkých regiónoch Slovenska. Pravidelne navštevujú seniorov v celkovo 31 seniorských zariadeniach a na geriatrických oddeleniach nemocníc.

Svoje 15. narodeniny sa organizácia Červený nos rozhodla osláviť špeciálne. Na október, v mesiaci úcty k starším, si pripravila turné, v rámci ktorého navštívia navyše 15 zariadení, do ktorých zvyčajne nechodievajú.

Ako nájsť správny spôsob na zmiernenie smútku a bolesti?

(zdroj: Katarína Sidová)

Aké to je, nasadiť si červený nos, byť veselý, optimistický a zabávať okolie v prostredí kde panuje smútok či bolesť? Sedem zdravotných klaunov z organizácie sa rozhodlo, prostredníctvom knihy, sprostredkovať všetkým ľuďom zážitky, keď obyčajný smiech dokázal pomôcť aj v tých najťažších chvíľach.

Kniha Na zázraky máme nos je plná skutočných príbehov, ktoré vás zavedú do izieb seniorov a detských pacientov. „Príbehy v knihe sú tie, ktoré sa nás najviac dotkli a na ktoré sme nezabudli ani po rokoch,“ hovorí Eva.

Na témy ako staroba, choroba, samota i smrť prinášajú nový pohľad, ktorý v sebe skrýva nádej, že aj napriek okolnostiam sa dajú zažívať príjemné chvíle.

Staňte sa aj vy súčasťou aktivít Červeného nosa. Akýkoľvek príspevok vyčarí nejeden úsmev a nesie so sebou povzbudenie, novú radosť zo života a ľudskú blízkosť. Podporte občianske združenie v ich iniciatíve kliknutím na tlačidlo PODPORÍM.

Denník SME sa v spolupráci s portálom Dobrá Krajina rozhodol vytvoriť priestor pre priblíženie príbehov ľudí a komunít, ktoré potrebujú našu pomoc. V každom z článkov našej rubriky SME za dobrú krajinu môžete priamo podporiť konkrétny projekt a aj takto sa stať aktívnou súčasťou budovania dobrej krajiny.