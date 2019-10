Remišová podala podnet na preverenie Jankovskej majetku

Podozreniami voči Jankovskej by sa mala podľa strany Za ľudí zaoberať Súdna rada.

23. okt 2019

BRATISLAVA. Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predstaviteľka neparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová podáva podnet na finančnú políciu, aby preverila majetok bývalej štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej.

Remišová tak robí v súvislosti s kúpou a užívaním bytu Jankovskej.

Byt patrí Jankovskej synom

Cena bytu mala byť podľa Remišovej minimálne 500.000 eur.

"Byt je oficiálne napísaný na dvoch synov pani Jankovskej, byt kúpili v máji tohto roka, nie je zaťažený hypotékou," povedala Remišová na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že Jankovskej synovia odmietajú vysvetliť, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky, za ktoré bol byt kúpený. Doplnila tiež, že Jankovská mala dostať aj vysoké odstupné.

Poslankyňa tiež pripomenula, že je povinnosťou štátu zhabať nelegálne nadobudnuté majetky. V septembri podala Remišová návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nezískal podporu.

"Ak by platil tento zákon a Jankovská by nevedela preukázať, odkiaľ ona alebo jej synovia zobrali pol milióna eur na byt bez hypotéky, okamžite by bol byt zdanený 100-percentnou sadzbou a do štátneho rozpočtu by prišlo pol milióna eur," vyhlásila.

Doplnila, že chce presadiť účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Dokázať legálne príjmy

Podozreniami voči Jankovskej by sa mala podľa predstaviteľky strany Za ľudí Márie Kolíkovej zaoberať Súdna rada SR.

"Ak Jankovská nepreukáže značný majetkový prírastok legálnymi príjmami, dôsledkom by malo byť odvolanie z funkcie a predtým, samozrejme, dočasne pozastavenie výkonu funkcie sudcu," pripomenula.

Kolíková tiež skonštatovala, že súdna rada nevyužíva svoje kompetencie.

Medializované informácie o sudcoch podľa nej hovoria nielen o podozreniach z trestnej činnosti, čiže z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí a brania úplatkov, ale vždy aj o disciplinárnej zodpovednosti. Súdna rada musí podľa Kolíkovej sledovať, či má ktorýkoľvek sudca aj morálny kredit.

Sporný byt mal podľa zverejnenej údajnej komunikácie z aplikácie Threema Jankovskej zabezpečiť Marian Kočnera.

Oficiálne má byť napísaný na Jankovskej synov, zatiaľ čo ona má právo na doživotné užívanie.

Informáciu priniesli Aktuality.sk.