Majú chodiť čisté, vodovod doma nemajú. Do škôlky chodí len každé tretie rómske dieťa

BRATISLAVA. Učupené pri okraji cesty, hrajú sa s palicami a kamienkami v rukách. Okolo nich nebezpečne rýchlo prechádzajú autá. Sú väčšinou naľahko, len v tenkých svetroch. Skupinka rómskych detí sa rozbehne k nám, len čo nás zbadajú.

„Pozor, utekaj z tej cesty preč!“ varuje ich pred prichádzajúcim autom zástupca starostu obce Víťaz Peter Baloga.

Deti sa rozpŕchnu po osade. Väčšina z obydlí sú drevené chatrče, no nájdu sa aj murované domy. Približne tristo Rómov tu žije oddelene od zvyšku obce.

Ako sa voláš a koľko máš rokov? pýtame sa malého dievčaťa. Usmieva sa, no neodpovedá. „Po slovensky veľmi nerozpráva, len trošku,“ hovorí za ňu matka Brigita Lacková. V chatke z dreva, bez vody a kanalizácie, žije päťčlenná rodina.

Na mesiac majú 270 eur, ani jeden z manželov nemá prácu.

Tá istá obec, iný svet

Na území tej istej obce, o dva kilometre ďalej, je akoby iný svet. Hlúčiky detí sa hrajú na dvore materskej školy. Oblečené majú teplé bundy, na hlavách čiapky. Majú tu preliezačky, hojdačky a vnútri hračky, papiere a farbičky. O chvíľu bude obed.

Do škôlky vo Víťaze chodí 69 detí. Viac ich vziať nemôžu, nemajú voľné miesta.

Ani jedno dieťa v škôlke nie je rómske. „Chcela by som dať malú do škôlky, ale do Víťaza ju nechcú. Že oni sú bieli a naši sú Cigáni," hovorí Lacková.

Podľa štatistík na Slovensku navštevuje materskú školu len každé tretie rómske dieťa. Z nerómskych detí sú v materských školách štyri z piatich.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Dôvodom, prečo do škôlok chodí málo rómskych detí, môžu byť poplatky spojené s dochádzkou, ale aj vzdialenosť od osady. V obci Víťaz sú to dva kilometre, s malým dieťaťom môže cesta pešo trvať aj pol hodiny. Autobusom cestujú tí, ktorí si zaplatia predplatné cestovné.

"Oznam o zápise detí je vyvesený na tabuli obecného úradu aj v materskej škole, vyhlasuje sa aj rozhlasom. Zatiaľ záujem nebol," hovorí o rómskych rodičoch riaditeľka víťazskej škôlky Eva Ondášová.

Keby však rodičia z osady chceli deti do škôlky v obci zapísať, problém by to bol, priznáva Ondášová. Ozvali by sa nerómski rodičia.