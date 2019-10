Nedostatok pracovníkov v IT sektore môžu vyriešiť aj Ukrajinci

Prví študenti na Slovensko pricestovali v júni 2018 z Charkova.

23. okt 2019 o 16:18 TASR

BRATISLAVA. Problém nedostatku IT špecialistov na Slovensku a klesajúci počet študentov v tejto oblasti by mohli vyriešiť aj ukrajinskí študenti. Uviedol to prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský.

ITAS s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) v Bratislave začali s ukrajinskými univerzitami spoluprácu, výsledkom ktorej je v aktuálnom akademickom roku 12 ukrajinských "itečkárov" študujúcich na Slovensku.

Informoval o tom manažér pre komunikáciu ITAS Juraj Kadáš.

Motivácia pre talentovaných Ukrajincov

Projekt spoločných študijných programov s ukrajinskými univerzitami sa začal v roku 2017. Prví študenti na Slovensko pricestovali v júni 2018 z Charkova.

Výsledkom pilotného projektu sú piati študenti, ktorí absolvovali štúdium na Slovensku a rozhodli sa tu ostať aj pracovať.

V akademickom roku 2019/2020 prišlo na VŠEMVS z ukrajinských univerzít 12 študentov. Lelovský uviedol, že filozofia projektu je jednoduchá.

ITAS podľa jeho slov nadväzuje spoluprácu s tamojšími univerzitami a motivuje talentovaných študentov k štúdiu na Slovensku.

Ak študent prejde vstupným pohovorom a testom IT zručností, prichádza na Slovensko do firmy, ktorá mu poskytne finančné zázemie a 15-mesačnú prax.

Zároveň nastupuje do druhého ročníka magisterského štúdia, počas ktorého mu škola zabezpečí vzdelanie v oblasti manažmentu, naučí ho po slovensky a umožní mu absolvovať doplnkové kurzy a certifikáty z programovania.

"V zháňaní zahraničných talentov pre nedostatkové IT a technické pozície sme museli začať suplovať štát, keďže žiadne podobné aktivity sme doteraz nezaznamenali. Aj preto ma teší, že do projektu sa teraz aktívne zapája rezort zahraničných vecí," uviedol Lelovský.

Kapacity pre sto študentov ročne

Podľa neho je dôležité, že sa do projektu aktívne zapojili nielen IT firmy, ale aj banky.

Kvestor a predseda správnej rady VŠEMVS Ľuboš Cibák verí, že počet ukrajinských študentov na spoločných programoch sa v krátkom období podarí ešte významne zvýšiť.

"Cieľový potenciál našich partnerských univerzít odhadujeme niekde na úrovni 100 študentov ročne, ktorý by sme v spolupráci s ITAS radi dosiahli v priebehu jedného až dvoch rokov," dodal.

Do projektu sa zapojila aj Európska migračná agentúra a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.