Opozícia chce iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie Glváča

Matovič očakával, že Glváč odíde sám.

24. okt 2019 o 10:51 (aktualizované 24. okt 2019 o 11:31) TASR

BRATISLAVA. Opozícia chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer) z funkcie.

Dôvodom má byť jeho údajná komunikácia s Marianom Kočnerom, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vo štvrtok o tom informoval líder hnutia Igor Matovič a predseda SaS Richard Sulík.

Zbierajú podpisy

"Začíname zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Martina Glváča z pozície podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Mysleli sme si, že k tejto situácii nedôjde," povedal Matovič s tým, že očakávali, že odíde sám.

Poukázal aj na to, že Glváč by nemal byť viac členom výboru na kontrolu vojenského spravodajstva.

Súvisiaci článok Matovič zverejnil celú údajnú komunikáciu Glváča s Kočnerom Čítajte

Zároveň vyzval predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer), aby konal a aby Glváč ako "závadová" osoba nebol na kandidačnej listine Smeru. Glváč sa podľa Matovičových slov spreneveril svojej pozícii a správal sa "ako sluha mafiána Mariana Kočnera".

"Každý človek musí vidieť, že vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho je prerastená s mafiou. To, čo riešil Glváč s Marianom Kočnerom, to neboli len nevinné stretnutia. Je to priamy dôkaz, že gauner riadi aspoň sčasti našu krajinu," zdôraznil Sulík.

Preto sa podľa jeho slov SaS rozhodla podporiť iniciovanie mimoriadnej schôdze. Dodal, že pozvali k tejto iniciatíve aj ostatných kolegov z opozície. Podpisy chcú vyzbierať čo najskôr.

V zmysle rokovacieho poriadku by mal predseda parlamentu zvolať schôdzu do siedmich dní od odovzdania potrebného počtu podpisov.

Podporiť svojimi podpismi iniciovanie mimoriadnej schôdze sú pripravení aj nezaradení poslanci, ktorí odišli z klubu SaS. TASR o tom informovala poslankyňa Natália Blahová. Dôvody na odvolanie Glváča vychádzajú podľa nej okrem komunikácie s Kočnerom aj z jeho komunikácie s Alenou Zsuzsovou.

"Martin Glváč má právo brániť svoje právom chránené záujmy i svoju česť, ale len ako obyčajný poslanec. Občania musia dostať z parlamentu signál, že ešte na Slovensku existujú zvyšky politickej kultúry," skonštatovala Blahová.

Stovky správ

Matovič má podozrenie, že si mal Marian Kočner vymenovať svojho človeka na post zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), pričom o tom vedel aj Glváč.

Súvisiaci článok Glváč po článkoch SME napísal rozhovor so sebou a pretláčal ho cez Kočnera Čítajte

Podľa Matoviča majú správy tiež dokazovať, že vedel aj o tom, že vtedajší prezident finančnej správy František Imrecze mal zabezpečiť vratky pre podnikateľa Ladislava Bašternáka.

V stredu zverejnil zhruba 900 správ z ich komunikácie cez aplikáciu Viber.

Glváč Matovičove tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu.

Trvá na tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012. Matovič však na základe údajnej komunikácie Glváča s Kočnerom cez Viber, ktorú má k dispozícii a ktorú zverejnil, tvrdí opak.

Premiér Pellegrini uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere hovoriť a nebudú ju prehliadať. "V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.