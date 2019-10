Smer bude situáciu s Glváčom riešiť, Tomáš hovorí o divadle opozície

Opozícia chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie Glváča.

24. okt 2019 o 12:58 (aktualizované 24. okt 2019 o 14:20) TASR

BRATISLAVA. Situácia v súvislosti s údajnou komunikáciou podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča (Smer) a Mariana Kočnera sa má riešiť na pôde vedenia strany.

Povedal to poslanec Smeru Erik Tomáš v súvislosti s vyhlásením opozície, že chcú iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Glváča z funkcie.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák ešte nevedel povedať, ako budú v prípade mimoriadnej schôdze hlasovať, musí k tomu zasadnúť poslanecký klub.

"Mám na to, samozrejme, osobný názor, ale nebudem robiť predbežné závery. Keďže je avizované stretnutie vedenia strany s pánom Glváčom, tak to je pôda, kde by sa celá táto vec mala vyšetriť, vyjasniť a potom zaujmem postoj," povedal Tomáš.

Termín stretnutia vedenia Smeru povedať nevedel, priblížil však, že veľká časť vedenia strany bola aj na výjazdovom rokovaní a mala iný program.

Iniciatívu opozície označil za klasickú divadelnú hru opozície. "Myslím si, že opozícia týmto konaním pomerne dosť dehonestuje tento inštitút. Je tragikomické, že schôdzu zvolávajú páni Sulík a Matovič, ktorí sa s Marianom Kočnerom osobne stretávali a riešili s ním citlivé témy," poznamenal.

Most -Híd aj SNS sa dohodnú na postupe

Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák ešte nevedel povedať, či v prípade zvolania mimoriadnej schôdze podporia Glváča vo funkcii.

Ak opozícia odovzdá potrebné podpisy a predseda parlamentu schôdzu zvolá, bude podľa jeho slov k tomu zasadať poslanecký klub a dohodnú sa na postupe.

Minister dopravy a člen predsedníctva Mosta-Híd Árpád Érsek povedal, že poslanci za Most-Híd sa majú zachovať, ako uznajú za vhodné.

"Ak sa takéto veci potvrdia, mal by konať pán Glváč, ale je to jeho osobné rozhodnutie, za ktorým si musí stáť a samozrejme, strana Smer s tým musí byť stotožnená," reagoval Érsek na zverejnenú komunikáciu.

Podpredseda SNS Anton Hrnko v tejto súvislosti pripomenul slová predsedu strany a šéfa parlamentu Andreja Danka, že stranícki nominanti sú zodpovednosťou strany.

Poslanec parlamentu Karol Farkašovský (SNS) si myslí, že nie je vhodné niekoho odvolávať z funkcie na základe údajných medializovaných informácií. Chce si počkať na silnejšie argumenty.

O tom, ako budú poslanci SNS na prípadnej schôdzi hlasovať, sa budú podľa Farkašovského rozprávať na poslaneckom klube.

Opozícia chce zvolať mimoriadnu schôdzu

Líder OĽaNO Igor Matovič a predseda SaS Richard Sulík vo štvrtok informovali, že chcú iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu.

Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom Kočnerom. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol. Glváč mal vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian Kočner nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Glváč tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere hovoriť a nebudú ju prehliadať. "V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.