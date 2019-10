Gál: Legislatívna úprava na očistenie justície je pripravená

Návrh majú k dispozícii poslanecké kluby.

24. okt 2019 o 17:21 TASR

BRATISLAVA. Legislatívna úprava na tzv. očistenie justície je pripravená, majú ju k dispozícii poslanecké kluby.

Vyhlásil to vo štvrtok minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Nevedel však povedať, či sa bude o návrhu rokovať ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Návrh rieši pozastavenie výkonu sudcu

Šéf rezortu spravodlivosti nevedel povedať, či zmeny prejdú ako avizovaný pozmeňujúci návrh k novele zákona o sudcoch a prísediacich, o ktorom sa rokuje na aktuálnej schôdzi.

Medzi poslancami sú podľa ministra rôzne názory na návrh, jeho prerokovanie závisí od poslancov. "Aj to je možné," odpovedal na otázku, či podpora návrhu závisí od koaličnej dohody.

Z návrhu podľa Gála vyplýva, že pokiaľ minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu podajú trestné oznámenie pre úmyselný trestný čin na konkrétneho sudcu, môžu požiadať Súdnu radu, aby dočasne pozastavila tomuto sudcovi výkon funkcie.

Návrh obsahuje viacero filtrov

Aby sa zamedzilo zneužitiu, návrh podľa Gála obsahuje viacero filtrov. Pripomenul, že Súdna rada bude môcť pozastaviť sudcovi výkon funkcie len na návrh ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu.

Pokiaľ podá návrh na trestnoprávne stíhanie sudcu niekto iný, nebude to mať také dôsledky na Súdnej rade.

"Aby sa nestalo to, že niekto má súdny spor a chce sa zbaviť svojho sudcu, ktorý je pre neho neakceptovateľný, podá na neho trestné oznámenie a automaticky bude sudca mimo výkon," vyhlásil Gál.

Návrh musí byť tiež podľa ministra proti konkrétnej osobe, aby nedošlo ku krivému obvineniu. O pozastavení má rozhodovať Súdna rada, a nie výkonný orgán.

Návrh podľa Gála reaguje na prípady, "keď sa vyskytne, že osoba je podozrivá z úmyselného trestného činu, ale orgány činné v trestnom konaní neznesú proti nemu obvinenie, tak ako máme dnešný stav, že sú osoby podozrivé, ale orgány činné v trestnom konaní proti sudcom nevzniesli obvinenie".

Návrh sa vzťahuje aj na prokuratúru

Pokiaľ sudca stráca svoju sudcovskú spôsobilosť, jeho pôsobenie v spoločnosti je otázne a ak by ďalej súdil, nevyplýva z toho nič dobré pre justíciu, takisto ho môže podľa návrhu Súdna rada dočasne pozbaviť výkonu funkcie.

"Týmto sudcom by prináležalo 80 percent platu," dodal Gál s tým, že by ich to existenčne neohrozilo.

Podobne by mal návrh fungovať aj pri prokuratúre. "Na jednej strane bude oprávneným navrhovateľom generálnym prokurátor, a orgán, ktorý sa k tomu bude vyjadrovať, bude Rada prokurátorov," vysvetlil minister.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) v súvislosti s očistením justície zvolal okrúhly stôl, ten sa konal v pondelok. Výsledkom mal byť návrh na zmeny v systéme justície, ktoré by mali pomôcť jednotlivým orgánom pri očistení sa od 'závadových' osôb.

Spoločná právna úprava má reflektovať na podozrenia, aké vyplávali na povrch napríklad v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej.

Návrh na zmeny mali predložiť poslanci ešte na aktuálnu schôdzu parlamentu, zatiaľ to však neurobili.