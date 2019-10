Potápači pri čistení tatranských plies našli aj nevybuchnutý granát

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

25. okt 2019 o 10:59 The Slovak Spectator

1. Galéria prešla veľkou zmenou. Pozrite si, ako išla rekonštrukcia doteraz: Reconstruction of the Slovak National Gallery closer to completion

2. Nežnú si pripomenú aj v Londýne: Raising the Velvet Curtain starts to promote Slovak art in Britain

3. Bratislavské jazzové dni, račiansky cross aj swap oblečenia už tento víkend v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

4. Každý šiesty človek na Slovensku čelí chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu: Slovaks the third lowest at risk of poverty in the EU

5. Šéfredaktor časopisu Zem a Vek podnecoval k nenávisti k Židom, tvrdí obžaloba: Editor-in-chief of a known conspiracy magazine indicted for extremism

6. Nórska IT firma mieri do Košíc, vzniknú nové pracovné pozície: Visma to offer a new centre in Košice, creating nearly 200 jobs

7. Stoja spolu na pódiu, no na bližšiu spoluprácu to zatiaľ nevyzerá: Triple coalition PS/Spolu/Za Ľudí? Not for now

8. Čo sa udialo za týždeň v slovenskej politike? Prečítajte si sumár: Opposition parties do not hasten to marry

9. Dobrá správa pre činčily: Slovakia joins other countries and bans fur farming

10. Potápači pri čistení tatranských plies našli aj nevybuchnutý granát: More than 100 kilograms of waste was pulled out of Tatra lakes

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.