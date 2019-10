Matovič ponúkal Hlinovi miesta na kandidátke, ten ho odmietol

Šéfovi KDH ponúkol tretie miesto.

25. okt 2019 o 13:48 (aktualizované 25. okt 2019 o 15:04) TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO a mimoparlamentná strana Kresťanská únia ponúkli predsedovi mimoparlamentného KDH Alojzovi Hlinovi polovicu miest na spoločnej kandidátke.

Hlina by na nej mal tretie miesto, povedal v piatok líder OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská. "Ponúkame polovičku miest na kandidátke a zároveň ponúkame vlastný program pre KDH," vyhlásil Matovič.

Okrem toho si mohli kresťanskí demokrati vytvoriť po voľbách vlastný poslanecký klub.

Hlina odmietol

Hlina však ponuku odmietol, spájať sa nechce. "KDH je tridsaťročná strana. Nemôže sa spojiť so stranou, ktorá je vlastne firmou jej predsedu. KDH je členom EPP (Európska ľudová strana, pozn. TASR), nemôže sa spojiť so stranou, ktorá má štyroch členov. A ani so stranou, ktorá bola tesne pred eurovoľbami kúpená," napísal Hlina na sociálnej sieti, pričom smeroval k tomu, že Záborská svoju stranu kúpila.

"Dnes sú v politickom priestore traja politici, ktorí nezakladali stranu poctivo, ale 'oklamali demokraciu' cez kúpenie inej strany. Sú to páni Kollár a Harabin a pani Záborská," skonštatoval šéf KDH.

Hlina pripomenul, že Matovič zaútočil na kresťanských demokratov opäť tesne pred Radou KDH, ktorá má byť v sobotu vo Zvolene.

Na nej má KDH schváliť volebný program. "Zničiť KDH chcel Matovič už dávno, dnes už má aj spojencov. Stará garda, ktorá parazitovala na KDH, zacítila šancu pomstiť sa za odstavenie od koryta a dokonca ešte spriada plány, že na ruinách KDH postavia novú stranu, ktorá by im zase dlhé roky slúžila," dodal Hlina.

Musíme sa spojiť, hovoril Matovič

Matovič zdôrazňoval, že by Hlina mohol kandidovať z tretieho miesta na kandidátke, pričom pred ním nebude žiadny iný aktívny politik.

"Musíme sa spojiť. Musíme vytvoriť formáciu, ktorá dokáže zásadne zmeniť výsledky volieb," povedala Záborská. Podľa svojich slov osobne pozvala Hlinu na stretnutie v súvislosti s ich ďalšou spoluprácou.

Doteraz odpoveď nedostala, preto ho chceli opätovne vyzvať k spolupráci ešte pred radou KDH, ktorá má byť v sobotu.

Boj proti mafii

Matovič poukázal aj na výsledky prieskumov pred voľbami v roku 2016. KDH malo vtedy podľa jeho slov viac percent ako v súčasnosti, no ani to nestačilo, aby sa dostalo do parlamentu. Zdôraznil potrebu spájať sa v boji proti mafii.

"Nesmie zvíťaziť naše ego. Musíme uprednostniť verejný záujem celej demokratickej opozície," skonštatoval líder OĽaNO.

OĽaNO a Kresťanská únia nedávno oznámili, že do volieb pôjdu na jednej kandidátke. Záborská by mala kandidovať zo štvrtého miesta.

Únia rokovala o spolupráci aj s inými stranami, medzi nimi aj s KDH.