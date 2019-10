Opozícia odovzdala podpisy na mimoriadnu schôdzu, chce odvolať Glváča

Glváča rieši Smer vo vedení strany, hovorí Jarjabek.

25. okt 2019 o 13:59 (aktualizované 25. okt 2019 o 16:44) SITA, TASR

BRATISLAVA. Opoziční poslanci majú dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Chcú na nej odvolať Martina Glváča (Smer) z funkcie podpredsedu parlamentu.

Opozičné hnutie OĽaNO podpisy odovzdalo v piatok popoludní do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda parlamentu Andrej Danko musí schôdzu zvolať do siedmich dní.

Glváč čelí tlaku

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od pondelka, keď Denník N napísal, že si mal dohadovať s Marianom Kočnerom v aplikácii Threema biznis s pozemkami na Čiernej Vode.

Anketa:

Mal by Glváč vyvodiť osobnú zodpovednosť? Áno 840 Nie 24 Hlasovalo: 864

Hlasovanie otvorené:

od: 24.10.2019 15:39

Glváč podľa denníka s Marianom Kočnerom taktiež rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády.

Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roka.

Komunikácia medzi nimi mala prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Matovič tento týždeň zverejnil ešte inú údajnú komunikáciu Glváča s Marianom Kočnerom prostredníctvom aplikácie Viber.



Denník N vo štvrtok napísal, že podľa jeho informácií Glváč nebude na kandidátke Smeru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Smer Glváča rieši vo vedení strany

Situáciu Glváča, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s jeho údajnou komunikáciou s Kočnerom rieši vládny Smer vo vedení strany. V piatok to povedal poslanec za Smer Dušan Jarjabek.

Súvisiaci článok Opozícia odmieta, aby schôdzu viedol Glváč. Blokovali diskusiu k zákonom Čítajte

Podľa svojich slov nevie, čo by urobil na Glváčovom mieste, pretože nie je v jeho situácii. Z hľadiska morálky to nechcel komentovať.

"Pre mňa je dôležitý pragmatizmus. Ak sa niečo udialo, orgány činné v trestnom konaní povedia áno a vtedy platí - padni komu padni. Ale hovoriť o morálke z hľadiska médií sa mi dnes zdá trochu prisilné," povedal a poukázal na prezumpciu neviny.

O tom, kto bude na kandidačnej listine Smeru do volieb, podľa svojich slov nevie, keďže nie je členom predsedníctva.

Bojkotovanie diskusie v parlamente

Predseda opozičného Sme rodina Boris Kollár by sa podľa svojich slov na Glváčovom mieste necítil veľmi príjemne. "Rovnako ako opozícia sme sa pridali a podpísali sme iniciovanie mimoriadnej schôdze," povedal. Vysvetlil, že budú chcieť vyvolať tlak na stranu Smer, aby situáciu vyriešila.

Sme rodina sa však podľa jeho slov nepridá k "bojkotovaniu" diskusie v pléne, pokiaľ bude schôdzu viesť Glváč. "To, že budeme útočiť na Glváča faktickými poznámkami a znemožňovať rokovanie parlamentu, ja si myslím, že to nie je správna cesta. My sme pragmatici," zdôraznil.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger priblížil, že zo strany opozície nejde o nejakú formu bojkotu, ale o opakované výzvy, aby Glváč odišiel z pozície podpredsedu parlamentu.

Rovnako to vidí poslankyňa SaS Jana Cigániková. Pokiaľ bude aj naďalej viesť schôdzu, plánujú ho opätovne v rámci diskusie vyzývať na odchod.