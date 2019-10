Prieskum: Smer zvuk Gorily neohrozil, Za ľudí rastie a PS-Spolu klesá

O tom, kto zostaví vládu, by mohlo rozhodovať hnutie Sme rodina.

27. okt 2019 o 13:34 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Najsilnejšiu stranu neohrozila ani nahrávka Gorily, na ktorej je s najväčšou pravdepodobnosťou počuť hlas jej predsedu Roberta Fica.

V konšpiračnom byte hovorí so šéfom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom.

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici októbra, Smer by zvíťazil so ziskom 22 percent, ukázal prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Prvenstvo v demokratickej opozícii si drží koalícia PS-Spolu, doťahuje sa na ňu strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

PS-Spolu má oproti septembrovému meraniu o 2,3 percenta menej a volilo by ju 11 percent opýtaných, Za ľudí narástli na 9,1 percenta, volilo by ich o 2,6 percenta opýtaných viac ako v septembri.

Nárast Za ľudí vysvetľuje Martin Slosiarik z Focusu najmä osobou Andreja Kisku.