Pri reforme nemocníc treba nabrať odvahu, Kalavská prosí o podporu návrhu

Poslanci v piatok prerokovali takzvanú stratifikáciu.

25. okt 2019 o 15:21 TASR

BRATISLAVA. Keď niekto niečo kritizuje, musí to chcieť zlepšiť. V súvislosti s reformou nemocníc to povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyzvala, aby nabrali odvahu robiť zmeny a požiadala ich o podporu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá reformu obsahuje.

Kalavská: Všetci chcú zmenu, no nemajú odvahu

"Počúvam, aké je slovenské zdravotníctvo zlé. Keď niečo kritizujete, potom to musíte chcieť zlepšiť. Keď nič iné nemáte, potom by ste asi mali zahlasovať za to, o čom je väčšina presvedčená, že to funguje," skonštatovala Kalavská po diskusii k návrhu v parlamente.

Šéfka rezortu zdravotníctva diskusiu poslancov ocenila. Podľa svojich slov má pocit, že všetci chcú zmenu, no nemajú odvahu zahlasovať za zákon. "Mala som pocit, že po odbornej stránke nás nikto nenapádal, že by to bolo zle pripravené," povedala Kalavská a poukázala na to, že vyspelé krajiny už zmeny urobili.

Na otázku, či presvedčila poslancov, odpovedala, že urobila všetko, čo vedela a snažila sa im to vysvetliť po odbornej stránke. Ak návrh prejde do druhého čítania, vidí priestor na prípadné konštruktívne zmeny.

"Už aj teraz máme vychytané tri-štyri 'zlepšováky' od koaličných aj opozičných poslancov, ktoré sa budeme snažiť, ak to prejde prvým čítaním, zakomponovať v rámci pozmeňujúcich návrhov," uviedla.

Poslanci reformu prerokovali

Poslanci v piatok prerokovali reformu nemocníc, takzvanú stratifikáciu. Do diskusie sa zapojili koaliční aj opoziční poslanci. Väčšina z nich reformu podporuje. Smer by sa mal stratifikáciou zaoberať ešte na poslaneckom klube.

O tom, či sa novela dostane do druhého čítania, by mali zákonodarcovia rozhodnúť v pondelkovom hlasovaní.

Reforma nemocníc, zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby.

Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ktoré to majú zabezpečiť.