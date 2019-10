Dobré ráno: Je Kotleba fašista?

Odpovie Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied

27. okt 2019 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Je Marián Kotleba fašista? A existuje niečo také ako liberálny fašizmus, ako posledné mesiace hovorí predseda parlamentu Andrej Danko?

Fašizmus a fašista patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia, a plnia aj funkciu v podstate univerzálnej nadávky. Kto je naozaj fašista a kto nie?

Odpovie Jakub Drábik z historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorému práve vychádza kniha s názvom Fašizmus.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Na Islande sa rýchlo stráca ďalší ľadovec. Upozorňujú na to vedci, a hovoria, že topenie je veľmi rýchle. Island uvádza, že od roku 2000 zaznamenali úbytok ľadovcov o celkovo 750 kilometrov štvorcových. Ročne sa v priemere roztopí 40 kilometrov štvorcových ľadu.

Španieli uložili ostatky diktátora Franca do nového hrobu. Je na cintoríne, kde je pochovaná aj jeho manželka. Francovu exhumáciu povolil najvyšší súd v septembri a rozhodnutiu predchádzalo niekoľko súdnych konaní.

Donald Trump zrušil v Bielom dome predplatné The New York Times a Washington post. Prezidentovi sa nepáči obsah novín, ktorý je k nemu kritický. Trump to povedal vo Fox news, vyhlásil, že nechce odoberať tieto denníky, preto, že sú to podrazáci.

