Mečiar vstúpi do politiky cez prevzatú stranu, v ktorej je aj Cabaj

Ohlásil to cez tlačovú správu.

28. okt 2019 o 14:17 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Expremiér Vladimír Mečiar, za ktorého vlády Slovensko nazývali čiernou dierou Európy, ohlásil vstup do politiky cez stranu Slovenská liga.

Ide o premenovanú stranu Nový parlament, ktorej donedávna šéfoval neúspešný prezidentský kandidát z roku 2014 Jozef Behýl.

Denník SME minulý týždeň informoval, že Nový parlament sa v polovici októbra premenoval na Slovenskú ligu a jedným z jej štatutárov sa stal niekdajší Mečiarov pobočník Tibor Cabaj.

Ten pre SME pripustil, že Mečiar možno bude za stranu kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách.

Mečiar ohlásil návrat do politiky už počas leta.

V tlačovej správe, ktorú médiám rozposlala bývalá poslankyňa HZDS Eva Zelenayová, Mečiar napísal, že "obdobie vzniku štátu bolo obdobím vlastenectva, terajšie sa vyznačuje jeho hanobením".

"Nie je mi to ľahostajné a preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky s hnutím Slovenská liga. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili rozvratu spoločnosti a vrátili do jej života dôstojnosť," povedal Mečiar.