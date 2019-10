Kalavská prekvapivo stiahla aj povinnosť očkovať škôlkarov

Hlasovanie by sa malo posunúť na ďalšiu schôdzu - na prelom novembra a decembra.

28. okt 2019 o 19:36 Ján Krempaský, Daniela Hajčáková

Ministerka zdravotníctva stiahla reformu nemocníc a prekvapivo aj povinnosť očkovať deti pred svtupom do škôlky.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Dieťa musí byť povinne zaočkované, inak ho nevezmú do jasieľ či do škôlky. Očakávalo sa, že by tieto zmeny mali prejsť v parlamente hladko.

Svoj návrh obhajovala pred poslancami ĽSNS ministerka zdravotníctva a nominantka Smeru Andrea Kalavská. Video s jej obhajobou očkovania malo veľký ohlas aj na sociálnych sieťach.

Kalavská však návrh tesne pred hlasovaním v parlamente prekvapivo stiahla. Spolu s ním sa nehlasovalo ani o ďalších zmenách, ktoré Kalavská predložila - o reforme nemocníc, o ktorej hovorila ako o najväčšej reforme v zdravotníctve za posledných 15 rokov.

"Šéfka rezortu zdravotníctva bola požiadaná o stiahnutie zákonov niekoľko minút pred hlasovaním, keďže jej bolo oznámené, že nie je dostatočná politická podpora tohto legislatívneho návrhu," napísala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

S problémami pri presadzovaní veľkej reformy nemocníc sa rátalo. Výhradami sa netajili Smer ani SNS. Šéf Smeru Robert Fico Kalavskú žiadal, aby reformu predložila ako ústavný zákon. Ministerka napokon neposlúchla a podporu pre návrh hľadala aj v opozícii.

Podľa informácií denníka SME Kalavskej v pondelok pred hlasovaním zavolal Robert Fico a povedal jej, aby reformu nemocníc stiahla, lebo Smer ju nepodporí.