Zistenia kontrolného úradu by nemali zapadať prachom, tvrdí Danko

Danko chce zriadiť nový výbor, inšpiráciu hľadá v Česku.

29. okt 2019 o 8:19 TASR

PRAHA. V správach Národného kontrolného úradu (NKÚ) sú často zistenia, ktoré by nemali len tak zapadnúť prachom bez toho, aby sa neprerokovali na pôde parlamentu a nevyužili pri príprave legislatívy.

Predseda Národnej Rady Andrej Danko (SNS) to uviedol pred utorňajším rokovaním na pôde Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, v rámci ktorého sa chce oboznámiť s fungovaním parlamentného kontrolného výboru, pracujúceho s podnetmi Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky.

Danko sa chce inšpirovať v Česku

Danko avizoval, že podobný výbor, prípadne zvýšenú súčinnosť medzi zákonodarným zborom a najvyššou národnou kontrolnou inštitúciou, by chcel implementovať aj do praxe slovenského parlamentu.

"Často sú v nálezoch veci, ktoré pomôžu pri správe štátneho majetku, preto kto iný, ak nie národná rada, má mať takýto výbor," uviedol pre TASR. Práve českým modelom, ktorý funguje od roku 2006, sa chce inšpirovať.

"Preto sa v Prahe aj s predsedom slovenského NKÚ Karolom Mitríkom stretávame so zástupcami Poslaneckej snemovne a príslušného výboru, aby sme si vypočuli a nechali odprezentovať skúsenosti a konkrétne výsledky, ktoré by sme vedeli preniesť aj do našej legislatívy," zdôraznil.

Šéf slovenského parlamentu je presvedčený, že práve takýto výbor je veľmi potrebný aj na to, aby sa otvorila diskusia o možnom vzniku iných parlamentných výborov.

"Je tu dopyt, aby vznikli napríklad vyšetrovacie výbory," poznamenal v tejto súvislosti.

Pre TASR uviedol, že si vie predstaviť aj to, aby väčšiu pozornosť zisteniam kontrolného úradu garantovala povinnosť predkladať a rokovať o správach úradu v príslušných parlamentných výboroch.

"Ak bude aj januárová schôdza, predložím návrh na zriadenie výboru komplexne so zmenou rokovacieho poriadku, pokiaľ už nebude, zostaneme pri povinnosti prerokovať zistenia a prijať uznesenia," avizoval.

Zistenia môžu pomôcť

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Mitrík je vo všeobecnosti presvedčený, že ak zistenia najvyššej kontrolnej inštitúcie budú výraznejšou agendou pre poslancov v parlamente, prispeje to k efektívnejšiemu prijímaniu zákonov i riadenia štátu.

"Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou riadenia štátu a práve parlament má najvyššiu kontrolnú právomoc," upozornil Mitrík.

Očakáva tiež výraznejšiu aktivitu poslancov pri zadávaní podnetov a tém, ktorým by sa mali kontrolóri venovať.

"V súčasnosti mám niekedy pocit, že pri zisteniach a prezentáciách ako keby sa mal NKÚ vyviňovať, prečo to zistil. Malo by to však byť tak, že parlament sa bude zaujímať u zodpovedných, prečo tak konali a aké kroky navrhujú, aby prišlo k náprave," dodal.

Delegácia vedená predsedom Národnej rady priletela do Prahy už v pondelok (28. 10.) večer. Danko sa zúčastnil na ceremónii odovzdávania štátnych vyznamenaní prezidentom Česka Milošom Zemanom.