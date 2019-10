Reformu nemocníc považuje prezidentka za krok dobrým smerom

Reformu Slovensko potrebovalo už dávno, hovorí Čaputová.

29. okt 2019 o 16:39 TASR

MARTIN. Reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu, považuje prezidentka Zuzana Čaputová za krok dobrým smerom, ktorý Slovensko už dávno potrebovalo.

Pozastavenie návrhu stratifikácie podľa nej súvisí s citlivosťou vo vnímaní ľudí a možno i s obavou politických reprezentantov presadiť ju tesne pred voľbami. Hlava štátu to uviedla po utorkovej návšteve Univerzitnej nemocnice Martin.

Súvisiaci článok Kalavská: Z ministerstva sa vrátim do nemocnice Čítajte

"To, o čo ide, je zvýšenie kvality jednotlivých výkonov v koncentrovaných pracoviskách, ktorých by nebol taký veľký počet. Neznamená to však rušenie nemocníc. Zariadenia by sa určite využili napríklad na starostlivosť o dlhodobo chorých. To, čo nebolo zvládnuté úplne najlepšie, je komunikácia, aby sa ľudia neobávali týchto krokov a potom sa z toho nestala silná politická karta," uviedla.

Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval, presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru) požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu.

Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré by to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok.

Novela sa nachádza v prvom čítaní.