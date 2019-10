Pellegrini s čakaním na Glváčovo rozhodnutie problém nemá

Minister Sólymos by na mieste Glváča zvážil odstúpenie.

30. okt 2019 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) tvrdí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer) bude o svojom rozhodnutí, či odstúpi z postu podpredsedu Národnej rady SR, médiá informovať sám.

Pellegrini to povedal novinárom pred stredajším rokovaním vlády s tým, že mu to Glváč povedal na utorkovom sneme strany.

Glváča neodvolávali

Podľa premiéra tak má urobiť v krátkom čase. V utorok mala byť mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu. Poslanci však neschválili jej program.

Glváč následne v utorok popoludní médiám povedal, že sa v krátkom čase rozhodne, či odstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu. Podľa premiéra nie je čo komentovať.

„Veľmi pozorne som sledoval tlačovú konferenciu, nemôžeme hovoriť o žiadnom rozhodnutí, lebo pán podpredseda národnej rady neoznámil žiadne rozhodnutie, musíme počkať. Len oznámil, že svoje rozhodnutie oznámi," povedal premiér.

Sólymos by zvážil odchod, Matečná sa zdržala

Keby bol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na mieste podpredsedu parlamentu Martina Glváča, zvážil by odstúpenie.,

„Mal by sa rozhodnúť tak, aby neeskaloval napätie," povedal v stredu pred rokovaním vlády s tým, že je to problematika Smeru a rozhodnutie je na Glváčovi.

Podľa šéfky rezortu kultúry Ľubice Laššákovej (Smer) sa musí Glváč rozhodnúť sám, či zotrvá na svojom poste.

Glváč popoludní médiám povedal, že sa v krátkom čase rozhodne, či odstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu.



„Neprekvapilo ma to. Treba to nechať na jeho rozhodnutí. Ja neviem povedať za neho ani áno, ani nie. Mám na to vlastný názor, ktorý som prezentovala už dávnejšie," povedala šéfka rezortu kultúry.

Laššákovú neprekvapili ani slová Roberta Fica (Smer), ktorý v utorok pripomenul, že za Glváčom bude stáť, nech už sa rozhodne akokoľvek.

Šéfka rezortu pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) nekomentuje, že Martin Glváč ostal podpredsedom parlamentu.

„Je to personálna politika Smeru a oni sa s tým musia vysporiadať,“ povedala pred rokovaním vlády podpredsedníčka SNS.

Glváč bol v kontakte s Kočnerom

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od minulého pondelka (21. októbra).

Podpredseda parlamentu si v Threeme údajne s Marianom Kočnerom dohadoval biznis s pozemkami na Čiernej Vode a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu premiéra.

Komunikácia medzi nimi cez Threemu mala podľa Denníka N prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi Glváčom a Kočnerom z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil líder opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.