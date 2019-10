Eurobarometer: Tretina Slovákov cíti pochybnosť pri zmienke o Únii

Slováci o politike diskutujú v súkromí častejšie ako iní Európania.

30. okt 2019 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Tretina Slovákov cíti pochybnosť pri zmienke o Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra, ktorý bol realizovaný na tisícke slovenských respondentov a takmer 26-tisícov Európanov.

Pozitívnu emóciu, keď premýšľajú o EÚ, podľa meraní pociťuje viac ako polovica Slovákov. Podľa väčšiny je dôležitejšie to, čo Európanov spája, ako to, čo ich rozdeľuje.

Eurobarometer odhalil pochybnosti Slovákov

Výskumníci položili respondentom otázku, aké pocity prežívajú, keď premýšľajú o Európskej únií. Podľa odpovedí 34% Slovákov cíti pochybnosti.

26% cíti nádej a rovnaké percento dôveru, čo pracovníci Eurobarometra vyhodnotili ako pozitívnu emóciu (spolu 52%). Európsky priemer je v tomto prípade o dve percentá vyšší. Strach v súvislosti s EÚ pociťujú štyri percentá slovenských respondentov.

Najpozitívnejšou skupinou sú ľudia nad 55 rokov, 58% z nich pociťuje pozitívnu emóciu v súvislosti s EÚ. V rámci celej únie sú najpozitívnejšou skupinou ľudia od 15 do 24 rokov (58%).

Podľa 78% Slovákov je dôležitejšie to, čo Európanov spája, ako to, čo ich rozdeľuje. To isté si myslí aj 80% Európanov.

Politika v súkromí

Z prieskumu tiež vyplýva, že Slováci častejšie diskutujú o politike doma či s priateľmi, viac ako trikrát mesačne to robí 72% Slovákov. Európsky priemer je 49%.

Slováci taktiež pozerajú programy o politike viac ako iní Európania. Mesačne si aspoň jeden takýto program pozrelo 84% Slovákov, európsky priemer je 72%.

Viac ako trikrát za mesiac politické relácie sleduje 62% Slovákov a 43% percent Európanov.