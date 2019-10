Lídri koaličných strán by mali podľa Pellegriniho sedieť priamo vo vláde

Pellegrini odporúča, aby boli koaliční lídri zároveň aj ministrami na niektorom z rezortov.

30. okt 2019 o 13:56 TASR

BRATISLAVA. Vláda i riadenie štátu by fungovali oveľa lepšie, ak by lídri koaličných strán sami sedeli v exekutíve a niesli zodpovednosť za niektorý z rezortov.

Ako názor i priame odporúčanie pri kreovaní budúcich koalícií a vlád to ešte pred stredajším rokovaním kabinetu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer)

"Ak by každý z predsedov koaličných strán chodil každý deň do práce, podpisoval svoje rozhodnutia v rámci rezortu, zodpovedal sa za ne a tiež by s kolegami z vlády riešil veci, fungovalo by to oveľa efektívnejšie, ako keď tu (na vláde, pozn. TASR) časť koalície niečo rozhodne a potom sa musíme ísť dobreže nie prosiť pánom z hradného kopca, či sa im to bude páčiť, alebo nie," povedal Pellegrini.

"Ak by to takto fungovalo, že by predsedovia koaličných strán boli aj ministrami, nemuseli by sme mať koaličné rady. Štát neriadi koalícia, ale vláda a parlament," dodal.

Svoje slová aj priamo adresoval lídrovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi. "Za 30 rokov jeho politickej kariéry nesedel vo vláde, neniesol za nič priamu zodpovednosť," upozornil.