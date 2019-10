Koalícia sa na zmenách v justícii nedohodla

Pellegrini bude hladať iné cesty, ako poslať reformu justície do parlamentu.

30. okt 2019 o 14:08 TASR

BRATISLAVA. Na zmenách v justícii, ktoré avizoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), sa nedohodli koaliční poslanci.

Preto návrhy plénum neriešilo. Vysvetlil to minister po stredajšom rokovaní vlády.

Nové právomoci ministra

Avizoval, že zmeny sa pokúsi ešte presadiť cez skrátené legislatívne konanie.

"Poslanecký klub za Most bol pripravený podporiť tento návrh," uviedol Gál s tým, že mu na poslednú chvíľu oznámili nesúhlas koaličných partnerov SNS a Smeru.

Klubom sa podľa Gála nepáčilo, že minister dostane nové právomoci. S takýmto opatrením mala podľa ministra problém aj časť opozície.

Koaličné kluby podľa jeho slov tiež súhlasili s tým, že sa hneď reaguje na všetko, čo sa objavuje v médiách.

Návrhy ministra Gála mali zvyšovať právomoci Súdnej rady a ministra spravodlivosti voči sudcom, ktorí majú porušovať zákon.

Vyplynulo to z októbrového stretnutia, ktoré mal šéf rezortu spravodlivosti s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer) a zástupcami orgánov činných v trestnom konaní.

Pellegrini navrhované zmeny pochválil

Pellegrini (Smer) si myslí, že bude treba hľadať iné cesty, ako dostať do parlamentu návrh na reformu justície.

Na otázku, prečo sa pozmeňovacie návrhy nedostali do novely zákona, Pellegrini povedal, že sa treba pýtať ministra spravodlivosti.

Podľa premiéra sú však zmeny v kompetenciách justičných orgánov pripravené odborne a boli odborníkmi hodnotené pozitívne.

Pellegrini vníma, že aj bez legislatívnych zmien sa začala akási očista súdov, avšak je to podľa neho až na základe tlaku a iných argumentov.

"Preto si myslím, že je potrebné tie pozmeňovacie návrhy prijať," doplnil. Premiér si myslí, že by sa mohlo využiť skrátené legislatívne konanie na decembrovej schôdzi NR SR, kde by to podľa neho mohlo "hladko prejsť".