Pellegrini nerozumie, prečo niekto lustroval Čižnára

Pellegrini chce zistiť aj to, koľkokrát lustrovali jeho samotného.

30. okt 2019 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) nerozumie, prečo by mal niekto záujem 200-krát lustrovať generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, no verí, že vyšetrovanie to osvetlí.

Zároveň sa bude zaujímať o to, koľkokrát bol lustrovaný on sám. Oznámil to v stredu po rokovaní vlády.

"V tomto už započal legálne kroky generálny prokurátor. Nech nám naozaj odpovie polícia," povedal Pellegrini s tým, že ho udivuje extrémny počet lustrácií. Premiér nechápe, čo sa dá 200-krát zistiť iné.

"Lustrácia v databázach je len to, že zistíte všetky oficiálne údaje, ktoré o občanovi a jeho rodine máme. Nič viac, nič menej," doplnil Pellegrini.

Dôvody lustrácie sú podľa Pellegriniho rôzne. "Treba pozrieť, čo z tých 200 je nejaká nelegálna lustrácia a čo v skutočnosti súvisí len s vydaním pasu, s vystavením nového dokladu či nového vodičského preukazu, lebo aj vtedy vstupuje niekto do vašej databázy údajov," dodal Pellegrini.

Podľa informácií televízie Joj mali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára lustrovať počas jeho funkčného obdobia takmer 200-krát.

Čižnára mali sledovať istý čas aj na prelome rokov 2017 a 2018. Vo veci koná Krajská prokuratúra v Bratislave.

Čoskoro sa začne trestné stíhanie a lustráciami sa bude zaoberať inšpekcia ministerstva vnútra.