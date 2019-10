Kalavská pripustila, že hlasovanie o stratifikácii spojí so svojou funkciou

Ficovu požiadavku na stiahnutie reformy označila ministerka za nekorektnú.

30. okt 2019 o 14:12 TASR

BRATISLAVA. Reforma nemocníc nabrala ku koncu politické kontúry. Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) po stredajšom rokovaní vlády s tým, že materiál už presúvať nebude.

Pripustila možnosť, že spojí hlasovanie o stratifikácii so svojím ďalším pôsobením vo funkcii ministerky.

Požiadavku na stiahnutie reformy pred hlasovaním označila za neštandardnú a politicky nekorektnú. Žiadosť prišla podľa jej slov od predsedu Smeru Roberta Fica.

"Na mnohých hlúpostiach sa slovenský parlament dokáže zhodnúť, ale na veciach, ktoré môžu reálne pomôcť slovenskému občanovi, hľadáte milión otáznikov," podotkla Kalavská.

Dodala, že aj napriek kritike mohli poslanci reformu nemocníc posunúť do druhého čítania, kde by bol priestor na zmeny.

"Ku koncu to začalo naberať politické kontúry, ktorým som nedokázala zabrániť a je mi to veľmi ľúto," skonštatovala.

Fico mal ministerke pred hlasovaním povedať, že novelu nepodporí SNS, Smer, ĽSNS a Sme rodina.

Ak by to aj neboli celé kluby, Kalavská nechcela podľa svojich slov riskovať, že by materiál neprešiel ani v prvom čítaní.

Dodala, že materiál už nebude viac presúvať. Trvá na tom, že v ňom nevidí odborné nedostatky. Ohradila sa voči kritike, označila ju za nepochopenie materiálu a zavádzanie. "Je mi ľúto, že pár lekárov, ktorí si ten materiál neprečítali, prezentujú takýto názor," poznamenala.

Vyhlásila, že pokiaľ sa systematická zmena neurobí, slovenské nemocnice budú v mínuse.

Ministerka tvrdí, že aj napriek kritike reformy ju mohli politici posunúť do druhého čítania.

V súčasnosti už viac podľa svojich slov urobiť nevie. Vládu podľa svojich slov presvedčila, nedokáže však presvedčiť všetkých 150 poslancov.

Poukázala na to, že v rámci diskusie v pléne Národnej rady k novele zákona bolo vidieť podporu naprieč politickým spektrom.

Na otázku o svojej politickej budúcnosti odpovedala, že dostala viacero ponúk od iných strán. Žiadnu z nich však podľa svojich slov nezvažuje. Otázne je, či ešte ostane v politike, viackrát naznačila, že by sa rada vrátila k odbornej praxi.

Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval, presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu.

Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré by to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.