Opozícia sa pokúsi odvolať premiéra, ak nestiahne Glváča

Opozícia dala premiérovi týždeň na to, aby sa Glváč vzdal funkcie.

30. okt 2019 o 16:07 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) má podľa opozície zabezpečiť, aby sa Martin Glváč (Smer) vzdal funkcie podpredsedu parlamentu, inak sám bude čeliť odvolávaniu.

V mene troch poslaneckých klubov (OĽaNO, SaS a Sme rodina) na to na stredajšej tlačovej besede vyzval líder OĽaNO Igor Matovič.

Opozícia tlačí na Pellegriniho

Premiérovi dali čas do štvrtka 7. novembra. Ak Glváč dovtedy neodstúpi, opoziční poslanci v piatok 8. novembra odovzdajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa pokúsia odvolať premiéra.

Matovič tvrdí, že opozícia je pripravená odvolávať Pellegriniho každý týždeň až do volieb. Keď sa Pellegrini podľa lídra OĽaNO nehanbí postaviť na prvé miesto kandidátky Smeru, „mal by sa postaviť a povedať ‘Glváč z hrušky dole’."



„Vládna koalícia ukázala že pohŕda ľuďmi," povedal Matovič v reakcii na to, že v utorok poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolať Glváča z postu podpredsedu Národnej rady.

Glváč sa následne postavil pred novinárom a oznámil, že sa v krátkom čase rozhodne, či odstúpi z funkcie.

„To, čo urobil predseda Smeru Robert Fico s Glváčom a Pellegrinimi je pľuvanec do tváre nielen voličom opozície, ale aj Smeru, Mostu-Híd či SNS. Sme svedkami toho, že sa najmocnejší muž papierovo - Robert Fico postaví na tlačovku s páchateľom, robí mu alibi a ďakuje mu za dobre odvedenú prácu," povedal Matovič.

Komunikácia s Kočnerom

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od minulého pondelka (21. októbra). Podpredseda parlamentu si v Threeme údajne s Marianom Kočnerom dohadoval biznis s pozemkami na Čiernej Vode a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu premiéra.

Komunikácia medzi nimi cez Threemu mala podľa Denníka N prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi Glváčom a Marianom Kočnerom z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil líder opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič.