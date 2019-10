Transparency dala podnet na RTVS pre nadštandardný prístup k SNS

Rada RTVS zatiaľ podnet od Transparency neobdržala.

30. okt 2019 o 16:49 SITA

BRATISLAVA. Údajný nadštandardný prístup verejnoprávneho spravodajstva k SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi preverí Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Ako agentúru SITA informovala Transparency International Slovensko (TIS), dnes podali podnet na Radu RTVS.

Vyváženosť spravodajstva

Urobili tak necelý týždeň po zverejnení blogu „Po TASR pomáha Rezník Dankovi aj v RTVS“, v ktorom sa bližšie pozreli na vyváženosť spravodajstva verejnoprávnej televízie.

Hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková reagovala, že s informáciami, ktoré sú uvedené v článku TIS, nesúhlasia. Zdôvodnila to tým, že mnohé údaje sú vytrhnuté z kontextu a nezodpovedajú skutočnostiam.



Ako informoval agentúru SITA autor blogu Ľuboš Kostelanský z TIS, pozrieť sa bližšie na televízne spravodajstvo RTVS rozhodli potom, ako ich dlhšiu dobu znepokojoval jeho stav.

„So zisteniami, ktoré ukázala naša analýza, sme sa obrátili na členov Rady RTVS, ktorých úlohou je dohliadať na úroveň verejnoprávneho spravodajstva. Veríme, že im to nie je ľahostajné a nepriaznivou situáciou sa budú zaoberať. Taktiež sme odhodlaní aj naďalej pozorne monitorovať telerozhlas a sledovať, či sa znepokojivé praktiky budú naďalej opakovať," dodal Kostelanský.

Podľa jeho slov sa s ich zisteniami stotožnili Spravodajské odbory RTVS a pridali sa k výzve TIS verejnosti „na kontrolu ďalšieho vývoja v RTVS, predovšetkým v citlivom predvolebnom období“.

Podnet zatiaľ nedostali

Rada RTVS zatiaľ podnet od TIS neobdržala. Ak rade podnet od TIS príde, tak sa ním bude zaoberať, povedal pre agentúru SITA predseda rady Igor Gallo.

Téma vyváženosti a objektivity spravodajstva zároveň patrí podľa Galla do pôsobnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je oprávnená posudzovať či vysielateľ porušil, alebo neporušil zákon.

„Vedenie Sekcie spravodajstva a publicistiky s podrobným stanoviskom oboznámi členov Rady RTVS,“ reaguje hovorkyňa verejnoprávnej rádiotelevízie Erika Rusnáková.



Podľa blogu TIS, ktorý bol zverejnený 24. októbra, podiel správ, v ktorých bola strana SNS zmieňovaná, narástol zo 17 percent v poslednom roku predošlého generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku na 21 percent v prvom roku Jaroslava Rezníka, teda o 4 percentuálne body.

Rezník vystriedal Miku vo vedení RTVS v lete 2017. Ako ďalej vyplýva z analýzy TIS s využitím Newton Media, Smer poklesol v Správach RTVS o 1 percentuálny bod, Most-Híd stagnoval a opozícia dokopy stratila 2 percentuálne body.

TIS svoje tvrdenia opiera o porovnanie s TV Markíza, v ktorej spravodajstve SNS medziročne zaznamenala polovičný nárast, teda o 2 percentuálne body.

V analýze TIS vychádza z pomernej skladby spravodajských relácii Správy RTVS o 19:00 a o 16:00 a Televíznych novín TV Markíza z hľadiska zmienok politických strán. Porovnávali sa obdobia júl 2016 až jún 2017 a júl 2017 až jún 2018.

Najcitovanejší politici

Z údajov analýzy TIS z obdobia júl 2018 až jún 2019 ďalej podľa TIS vyplýva, že v rebríčku TOP 10 najcitovanejších politikov v spravodajských reláciách televízií boli v RTVS v prvej desiatke štyria politici SNS - Andrej Danko, Gabriela Matečná, Martina Lubyová a Peter Gajdoš.

V spravodajskej TA3 boli traja - Andrej Danko, Gabriela Matečná a Martina Lubyová.

V Televízii Markíza boli v prvej desiatke najcitovanejších politikov televízneho spravodajstva dvaja predstavitelia národniarov - Andrej Danko a Martina Lubyová.

V televízii JOJ sa do prvej desiatky dostal jediný politik SNS, a to Andrej Danko. Danko je vo všetkých televíziách na treťom mieste, pričom prvé v citovanosti obsadil všade premiér Peter Pellegrini a druhý bol vtedajší prezident Andrej Kiska (RTVS a TA3) alebo predseda Smeru-SD Robert Fico (Markíza a JOJ).



TIS napokon analyzovala aj „zafarbenie“ všetkých televíznych správ s predsedom SNS Andrejom Dankom v titulku za posledný rok, teda od júla 2018 do júna 2019.

Rozdelila ich na tie, kde je politik prezentovaný v pozitívnom svetle, na neutrálne správy a príspevky, v ktorých sa objavuje kritika jeho konania.

Výsledkom analýzy je, že spravodajská TA3 má polovicu (50%) zo správ o šéfovi národniarov ladených pozitívne, RTVS tretinu (33%), Markíza 11 percent a JOJ 7 percent.

Naopak správ s kritikou bolo najmenej – 23% v TA3, 26% v RTVS, 46% na Markíze a 57% v televízii JOJ.