Most sa snaží o rokovania s Druckerom, ak pôjde sám, bude to zrejme jeho koniec

SMK vyhodila Most od stola.

31. okt 2019 o 17:07 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Od Bélu Bugára odišli ďalšie výrazné tváre. V blížiacich sa parlamentných voľbách nebude za Most-Híd kandidovať ani minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý stál aj pri zrode strany.

Most navyše už naisto nevytvorí spoločnú kandidátku s ďalšími maďarskými stranami SMK, Spolupatričnosť a Maďarské fórum Zsolta Simona.

Straty oslabujú šance Mosta. V októbrovom meraní agentúry Focus získala strana podporu 3,8 percenta, na vstup do parlamentu pritom treba prekročiť 5-percentnú hranicu.

Most sa podľa informácií SME snaží zachrániť rokovaniami o spolupráci so stranou bývalého ministra zdravotníctva a chvíľu aj vnútra Tomáša Druckera Dobrá voľba. Tá mala v poslednom prieskume Focusu po masívnej bilbordovej kampani podporu 2,4 percenta opýtaných.

Podpredseda Mosta Ábel Ravasz rokovania nevylúčil. "Toto by som zatiaľ nechcel komentovať. Samozrejme, hľadáme cesty k iným stranám, ktoré môžu mať záujem o spoluprácu," povedal Ravasz.

Most chce podľa Ravasza po odmietnutí od SMK staviť na silnú kandidátku a vysvetľovanie toho, čo strana za štyri roky urobila pre maďarskú menšinu.

"Dohodli sme sa s celkom zaujímavými ľuďmi," tvrdí Ravasz, menovať však nechce.

Dobrá voľba reagovala stručne. "Téma, na ktorú sa pýtate, nie je témou dňa," odpovedala hovorkyňa strany Martina Šoltésová na otázky, či z Mosta oslovili Druckera a či bude rokovať.

Ak pôjde Most do volieb samostatne, môže to podľa politológa Grigorija Mesežnikova znamenať koniec toho typu politiky, aký Bugárova strana presadzovala. Ako príklad uvádza slovensko- maďarské zmierenie a zdôrazňovanie občianskeho princípu.

"Z pohľadu Slovenska to nie je dobrá správa, lebo Most výrazne obrusoval hrany," hovorí politológ.

