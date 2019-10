Reforma nemocníc je správna, myslí si bývalý minister zdravotníctva Raši

Stratifikácia stále nemá podporu strany Smer.

31. okt 2019 o 13:28 SITA

BRATISLAVA. Stratifikácia nemocníc je podľa bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho správna. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši to povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že vláda túto reformu schválila.

"Ako lekár som presvedčený, že tento zákon je obsahovo správny," uviedol Raši.

Bez podpory Smeru

Stratifikácia však stále nemá podporu strany Smer.

"Stále nevieme nájsť podporu v našom poslaneckom klube, čo ma nesmierne mrzí, pretože všetci cítia, že sa musíme posunúť dopredu. Mrzí ma postoj poslancov parlamentu za náš klub, ktorí tvrdia, že je to niečo zlé, a neviem pochopiť, prečo," povedal v stredu po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini.

Ministerka zdravotníctva informovala, že o presunutie hlasovania o stratifikácii ju požiadal predseda poslaneckého klubu Smer Robert Fico. Stalo sa to niekoľko minút pred hlasovaním, keďže dostala informáciu, že nie je dostatočná politická podpora tohto legislatívneho návrhu.

"Určite nestiahnem zákon z parlamentu, maximálne som požiadala o preloženie. Chcem, aby sa o tom hlasovalo," vyhlásila šéfka rezortu. Ako Kalavská uviedla, podporu by pri hlasovaní nemala v stranách Smer, SNS, Sme rodina a ĽSNS.



Minister životného prostredia László Sólymos konštatoval, že je škoda, že hlasovanie o stratifikácii bolo presunuté. "Zdravotníctvo si to jednoducho pýta, treba začať konať. Dá sa do toho vstúpiť, ak sa niekomu niečo nepáči. Je škoda, že ten proces sa nezačal,“ povedal Sólymos.

Politické kontúry

Ministerka zdravotníctva uviedla, že ku koncu začala situácia ohľadom stratifikácie naberať politické kontúry, ktorým nedokázala zabrániť. "Nepredpokladala som, že tento boj bude taký náročný," konštatovala šéfka rezortu.

Hádzať zodpovednosť na druhých sa ministerke podľa jej slov nepáči. "Bolo by od poslancov slušné povedať tomuto národu, ktorý ich zvolil, prečo majú problém. Stále som pripravená pozmeňovacie návrhy implementovať do zákona. Čo povedia poslanci ľudom, keď teraz všetkým vadí, že súkromní investori si zoberú čerešničky," konštatovala Kalavská.