Novelu o zaisťovaní a správe majetku zastavila politika, sťažuje sa Gál

Minister sa domnieva, že jeho zámer nepochopili koaliční ani opoziční poslanci.

31. okt 2019 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Novela zákona o zaisťovaní a správe majetku narazila na nezhody v koalícii. Vyplýva to z hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá novelu neodobrila ani na druhý pokus v aktuálnom volebnom období.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) hovorí, že jeho zámer nepochopili koaliční ani opoziční poslanci.

Legislatíva mala prioritne zjednodušiť správu majetku, ktorý napríklad podlieha krátkej záruke. Tiež mala dať správcom viacero oprávnení, aby mohli lepšie a rýchlejšie reagovať.

Gál hovorí, že jeho zákon nepochopili

„Je pre mňa nepochopiteľné, prečo neprešiel zákon o zaistení majetku. Nepochopila ho časť koalície ani opozície. K zaisteniu majetku dochádza aj v súčasnosti. Nie na základe tohto návrhu, ale už podľa platných legislatívnych pravidiel. Novela mala iba uľahčiť a spresniť správu zaisteného majetku,“ uviedol Gál.

Podľa ministra išlo o proces, ktorý Slovensku odporúčalo aj zoskupenie Greco (skupina štátov proti korupcii v rámci Rady Európy).



„Ide o to, že orgány, ktoré majú spravovať tento majetok, nemajú procesný poriadok na to, ako nakladať s už zaisteným majetkom. Preto vznikla požiadavka, aby sme prijali takýto procesný zákon. Požiadalo nás o to aj Greco. Je mi ľúto, že koaliční partneri za tento návrh nezahlasovali,“ dodal minister.

Bez vysvetlenia

Agentúra SITA v súvislosti s hlasovaním poslancov oslovila aj zvyšné koaličné strany, Smer a tiež Slovenskú národnú stranu (SNS).

Ani jedna z nich však až do súčasnosti nereagovala na otázku, prečo poslanci Gálovu novelu neodobrili, keď predtým prešla celým legislatívnym procesom vrátane rokovania vlády.



Gálovu novelu podporilo 47 poslancov, väčšinou z klubov vládneho Mosta-Híd, opozičných strán SaS a OĽaNO a z radov nezaradených zákonodarcov hlásiacich sa k opozícii.

Koaličné strany Smer a SNS sa zväčša zdržali, rovnako aj ĽSNS Mariana Kotlebu. Proti bolo hnutie Sme rodina Borisa Kollára.



V ostatnom čase neuspel ani návrh Gábora Gála, ktorým chcel presadiť zmeny pri postupe voči podozrivým ľuďom v justícii. Aj v tomto prípade legislatívu zablokovali poslanci Smer a SNS.