Lipšic: Áno, proti Kočnerovi máme pri vražde len nepriame dôkazy, ale stačí to

Vymýšľať teórie o tom, ako sa mohli zmanipulovať dáta z Threemy, alebo ju mohol prepísať Peter Tóth je možné donekonečna, ale na súde to neobstojí, tvrdí Daniel Lipšic, advokát rodiny zavraždeného Jána Kuciaka.

Aký máte dojem z textu obžaloby? Podarilo sa vyšetrovateľom dostatočne opísať celý priebeh objednania a vykonania vraždy?

Myslím si, že áno. Mali sme možnosť preštudovať si celý spis asi pred mesiacom a v modernej histórii Slovenska ešte také rozsiahle vyšetrovanie vraždy neprebehlo.

Preto patrí obrovská vďaka dozorujúcim prokurátorom doktorovi Turanovi a doktorovi Novockému, všetkým vyšetrovateľom a šéfovi vyšetrovacieho tímu Petrovi Juhásovi. Je to dobrý príklad toho, že v polícii máme pozitívne vzory a treba o nich hovoriť.

Ako potom hodnotíte rozhodnutie riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, ktorý mu nedovolil vyjadrovať sa pre médiá?

Má síce pravdu v tom, že vyšetrovanie vraždy nie je len prácou podplukovníka Juhása ale aj celého tímu. To však neznamená, že by sa k tomu nemal vyjadrovať. Naopak, polícii by to mohlo pomôcť, pretože by mohol byť pozitívnym vzorom.

Nemôžu byť za tým rozhovory s prvými dvoma šéfmi tímu Gorila, ktorí podmienky svojej práce verejne kritizovali?

Nemyslím si, že by to v tomto prípade nastalo. Navyše máme demokraciu a policajti by mali mať možnosť verejne hovoriť o svojej práci, ak to neprekročí určité mantinely, a pokiaľ to neohrozí vyšetrovanie. Inak hrozí, že verejnosť bude hádzať všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov do jedného vreca.

Vráťme sa späť k textu obžaloby. Nepotrebuje prokuratúra na obžalobu z úkladnej vraždy okrem výpovede svedka aspoň jeden priamy dôkaz ako napríklad odtlačok prstov? Vo vzťahu ku Kočnerovi tam taký dôkaz nie je.

Trestný poriadok nestanovuje žiadne pravidlá, pokiaľ ide o mieru dôkazov potrebných na preukázanie určitej skutočnosti, ani váhu jednotlivých dôkazov.